Notícia La Seu d’Urgell tornarà a congelar els impostos La decisió respon a «un compromís programàtic» de l’equip de govern

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell congelarà per vuitè any consecutiu els impostos municipals. Així ho ha explicat aquest dijous l’alcalde urgellenc, Albert Batalla, en el programa Fil Directe de RàdioSeu. La decisió respon a «un compromís programàtic» de l’equip de govern i es pren malgrat que l’IPC interanual ha augmentat l’últim any 0,3 punts.



Els tributs no s’apugen a la capital de l’Alt Urgell des de l’any 2009, en què ja no es van modificar l’IBI, les plusvàlues i les llicències d’obertura. Fins i tot el 2010 es va optar, en plena crisi econòmica, per aplicar una rebaixa de mig punt a les ordenances.



La nova congelació fiscal per al 2017 té com a objectiu «ajudar les persones, famílies i empreses, i contribuir a la recuperació econòmica», segons ha indicat l’alcalde urgellenc.



Batalla ha remarcat també que la mesura es podrà implementar un any més «gràcies al bon estat de les finances de l’ajuntament, que permeten no augmentar els impostos sense perjudicar el bon funcionament del consistori, ja que són els tributs els que garanteixen el finançament dels serveis públics».