Teixidó es juga el títol mundial de les verticals

Afronta la gran oportunitat de la seva carrera. Avui conclou la Copa del Món de curses verticals a Limone sul Garda i Ferran Teixidó hi arriba com a líder. Depèn únicament de si mateix i a Itàlia provarà d’estar entre els destacats per mantenir la privilegiada posició. Ningú es perd aquesta cita i els principals corredors del campionat hi prenen part, perquè la prova compta un 20% més que la resta.



La Vertical Grèste de la Mughéra té recorregut de 3,7 quilòmetres i 1.080 metres de desnivell. Per aquesta tarda hi ha previstes fortes tempestes, per aquest motiu l’organització avança mitja hora la sortida, que finalment serà a les set de la tarda. Tenen marcats dos recorreguts i, de moment, no es produeixen canvis i la primera opció és el que es completarà, un fet que va en favor de l’andorrà per les seves característiques. «Mentre es faci el traçat original, m’és igual si plou, neva, fa fred, calor o humitat. Per les meves qualitats m’afavoreix», admet Teixidó. És un itinerari molt tècnic i en el qual està prohibit utilitzar pals durant l’ascens. Espera que la meteorologia no provoqui que s’hagi d’optar pel pla B, ja que «no em veig en cor de fer-lo bé, és massa pla. Si canvien el recorregut no disfrutaré».

El títol mundial està en joc i ningú es vol perdre l’oportunitat d’adjudicar-se’l. Són quatre els corredors que tenen l’opció a pujar al calaix més elevat del podi. Teixidó encapçala la general amb un total de 290 punts. La segona plaça l’ocupa el català Jan Margarit (254); la tercera, el txec Ondrej Fejfar (234), i la quarta, l’italià Philip Goetsch (200). La resta ja no tenen possibilitats. Però sí que tenen opcions d’entrar al podi. I d’altres el que busquen és guanyar una prova de la Copa del Món. Estan nou dels deu primers classificats. Entre els favorits destaquen noms com el de l’actual campió de l’especialitat, el noruec Stian Angermund; o el suís Rémi Bonnet, guanyador l’any passat de les Series i de la cursa. L’italià Urban Zemmer, conegut com la màquina vertical, amb 46 anys no s’ho perdrà, igual que els italians Marco Moletto, Hannes Perkman, els eslovens Nejc Kuhar i Luka Kovacic, el noruec Rolf Einar Jensen i el francès William Bon Mardion. El rècord de la prova està marcant en 37.11 minuts.



Que es presenti aquest cartell de participants Teixidó ho veu de forma positiva. «M’interessa sobretot que hi hagi gent de nivell i que puguin quedar per davant de Goetsch, que per a mi és el favorit, però aquí tothom ve a guanyar», indica. Ahir s’entrenava on ha de competir amb el seu germà Xavi per familiaritzar-se amb el terreny. Fa els seus càlculs. Per ser campió, si l’italià «és tercer i jo primer ho aconseguiré. Si és primer o segon no tinc res a fer, ja que quedar més endavant és impossible». Arriba en bones condicions a la cursa decisiva de la temporada. «Físicament em trobo bé. A les sèries que he estat fent a Andorra els cronos eren bons», i no vol afegir-se pressió: «Estic tranquil. La meva feina està feta». Confia poder rebaixar el millor crono que té a la carrera italiana, de 41.03 minuts, que va aconseguir el 2014, i que li serveixi per mantenir la primera posició i ser el nou campió mundial.