L’agressor de Ramírez s’entrega a la Guàrdia Civil per declarar

Cinc dies després que es produïssin els fets, el presumpte agressor d’Iván Ramírez es va entregar a la Guàrdia Civil, acompanyat del seu advocat, per a que li prenguessin declaració. L’estat de l’atleta andorrà continua en estat greu a l’Hospital Clínic de Saragossa i els metges estan a l’espera de realitzar-li noves proves per comprovar la necessitat de tornar a ser intervingut quirúrgicament.



El ciutadà d’origen búlgar que se sospitava des d’un primer moment com a autor de la pallissa i que des del cap de setmana el buscava la benemèrita, es va presentar ahir a la caserna de la Guàrdia Civil d’Ejea de los Caballeros, localitat de la província de Saragossa on va produir-se l’agressió divendres de la setmana passada. Coneixia pels mitjans de comunicació que se l’estava buscant com a principal sospitós, pel que es va assessorar jurídicament i va entregar-se amb un advocat, per a prestar declaració. Avui mateix se’l personarà davant el jutge.



Ramírez, de 39 anys, segueix a l’UCI de l’Hospital Clínic de la capital aragonesa i el seu estat no ha patit variacions les darreres hores, continuant en coma induït. Els metges estan pendents de realitzar-li un escàner al cap, on va ser operat, per comprovar l’evolució i si necessita passar de nou pel quiròfan per millorar el seu estat.

Diferents versions / Les investigacions dels cossos policials segueixen en marxa per aclarir els fets. Treballen en diferents hipòtesis. Les dues principals es produeixen a través de l’aplicació de missatgeria de mòbil Whattsapp, valorant que l’agressor el va enganyar fent-se passar per la noia amb la que Ramírez s’intercanviava els missatges de text. En un primer moment la Guàrdia Civil sospitava que poguessin mantenir una relació sentimental o d’amistat, però ara agafa més força l’opció que pugui ser una familiar, i el ciutadà búlgar la parella d’aquesta. En els dos casos en veure el contingut dels missatges, es va fer passar per ella per quedar i parar-li una trampa. La investigació continua oberta i amb la declaració del sospitós confien que els fets quedin més clars.



Després que els serveis mèdics rebessin l’avís, Ramírez va ser trobat a dos quarts d’una de la matinada de dissabte passat al carrer a Ejea de los Caballeros, ensangonat, desorientat i estirat al terra al costat del seu vehicle. Es valora que entre l’agressió i que pogués ser atès podrien haver passat vàries hores, el que agreujaria l’estat de les lesions de l’andorrà.

Un crit contra la violència / Des de que va conèixer-se la notícia, són nombroses les persones que han volgut donar suport a Ramírez, tant a l’Aragó, on resideix, com al Principat. Sobretot del món de l’atletisme i són els mateixos corredors els que s’han encarregat d’organitzar iniciatives en aquest sentit i per condemnar qualsevol tipus d’acte violent. A Andorra els corredors van proposar realitzar una iniciativa a la prova més propera en dates, la Cursa de la Fira d’Andorra la Vella, que es porta a terme el 22 d’octubre. Proposen tenir un record per a Ramírez amb una inscripció als dorsals, mostrant també el rebuig a la violència. En cas de no ser possible logísticament per temps d’impressió, es farà una pancarta amb els mateixos missatges.



Fa anys que resideix a l’Aragó i ha participat en nombres curses en aquella comunitat autònoma espanyola, que converteix Ramírez en una persona coneguda en aquest àmbit. El col·lectiu de corredors aragonesos han organitzat aquest dissabte una cursa de cinc quilòmetres al parc José Antonio Labordeta de Saragossa en el seu honor i per condemnar també la violència.