El web de Govern, apte per als discapacitats

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll, juntament amb el director comercial d’Inclusite, Juan Jesús Díaz, van presentar ahir l’adaptació del web central de Govern a totes aquelles persones amb discapacitats sensorials, físiques i cognitives. El projecte, que s’ha realitzat conjuntament amb el ministeri d’Administració Pública, Transport i Telecomunicacions, respon a la necessitat de l’Administració Pública de ser un exemple de bones pràctiques «per seguir avançant cap a la igualtat d’oportunitats» de tots els andorrans».



L’exposició –que va tenir lloc a la sala de premsa del Govern– va comptar amb la participació d’una persona amb discapacitat física i d’una altra amb capacitat visual reduïda, que van exemplificar, mitjançant l’ús d’aquestes noves eines, «l’accessibilitat universal» de la que s’ha dotat la pàgina.



Amb l’objectiu d’evitar la «discriminació dels col·lectius més vulnerables», Fenoll va informar de l’objectiu del Govern, mitjançant la coordinació dels seus ministeris, de «garantir la navegabilitat de tots els ciutadans del país a les pàgines de l’administració amb total autonomia». Aquesta voluntat s’ha anat vertebrant al llarg de l’últim any, quan es va començar a treballar amb l’empresa Inclusite, per proporcionar les eines necessàries als ciutadans que fins ara «no podien accedir a les informacions del govern sense l’ajut d’un tercer».



Quatre tipus de navegació

Amb un simple clic a la pestanya d’Accessibilitat situada a la capçalera del web, l’usuari pot escollir entre quatre tipus de navegació diferents en funció de les seves necessitats: amb el teclat, per comandaments de veu, emetent sons o mitjançant lectors de pantalla –aquesta última només per a persones que ja gaudeixin d’ajuda tècnica a l’ordinador–. A tot això cal afegir la possibilitat d’adaptar el disseny de la pàgina per a persones amb daltonisme o amb dificultat de lectura amb presència d’imatges, entre altres.



Per gaudir d’aquesta funcionalitat, només cal configurar l’opció desitjada una sola vegada, a partir de la qual s’iniciarà sempre en la modalitat escollida. A més, qualsevol persona pot accedir a aquestes opcions de navegació sense necessitat de tenir cap dispositiu especial a part d’un simple micròfon per a les funcions per comandament de veu i so.



Extensió de l’accés

Tot i que ara mateix només s’ha adaptat la pàgina central de Govern, el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, va expressar «la voluntat d’acabar adaptant totes les pàgines de l’Administració». Sense cap data fixada, aquest procés haurà de permetre «la gestió de tots els tràmits administratius en línia que poden fer-se actualment».



L’adaptació es durà a terme paral·lelament amb el «procés de simplificació» de totes les pàgines oficials que darrerament va iniciar el Govern amb l’objectiu de, segons Missé, «reduir la complexitat per agilitzar la realització de les gestions per part de l’usuari».