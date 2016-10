Llibertat és decidir

«Avui en dia la legislació vigent a Andorra és contrària a la de la resta de països europeus i a les recomanacions dictades pel Consell d’Europa i pel Comitè dels Drets Humans de Nacions Unides, en aquest aspecte. Tenint molt present la situació institucional d’Andorra, recollint la feina feta per la Plataforma Ciutadana Sí als Nostres Drets i recuperant el text del seu manifest, Stop Violències vol demanar l’opinió favorable de la ciutadania d’Andorra a la despenalització de l’avortament en els tres supòsits mínims i de caràcter terapèutic previstos en d’altres legislacions: quan l’embaràs sigui conseqüència d’una violació; quan l’embaràs suposi un greu perill per a la salut física i/o psíquica de la mare i quan durant l’embaràs es constatin malformacions i/o anomalies greus en el fetus que l’impedirien viure en mínimes condicions físiques o psíquiques».



Amb aquesta premissa, l’entitat Stop Violències endega la campanya de recollida de firmes de la ciutadania d’Andorra per demanar al Consell General que legisli a favor de l’avortament, almenys en els tres supòsits bàsics. La presidenta de l’entitat, Vanessa M. Cortés, i altres membres d’Stop Violències, van presentar i explicar els motius de la campanya i van llegir el manifest en un acte organitzat en un bar d’Escaldes-Engordany. L’associació va explicar que «totes les firmes s’enviaran per carta certificada al Comissari dels Drets Humans i als organismes específics del Consell d’Europa: Grevio i Cedaw». El Grevio és el Grup d’Experts en la Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica, i la Cedaw és la Convenció sobre l’Eliminació de tota forma de Discriminació contra la Dona, aprovada per l’ONU l’any 1979.



Stop Violències va recordar que l’article 108.2 del Codi Penal estableix que «la dona que produeixi el seu avortament o consenti que una altra persona l’hi provoqui ha de ser castigada amb pena d’arrest». També és punible, amb condemna de presó, practicar i/o induir l’avortament.



L’associació tindrà un estand a la Fira d’Andorra la Vella, on es demanarà la firma per a la campanya i s’explicaran tots els motius pels quals s’ha decidit reprendre el debat. La Constitució andorrana prohibeix la vida en totes les seves fases i, per tant, legalitzar-la implica un canvi institucional.