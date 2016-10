L’alumnat de l’UdA creix un 6% i suma 1.500 estudiants

La Universitat d’Andorra (UdA) inicia el curs 2016-2017 amb un augment de l’alumnat del 6%, assolint per primera vegada els 500 estudiants de formació reglada i més de 1.000 de formació continuada. El bàtxelor d’informàtica ha registrat aquest any un augment de demanda del 70%. Informàtica i administració d’empreses són els estudis més sol·licitats, i ja es troben al límit d’estudiants presencials.



El rector de l’UdA, Miquel Nicolau, va destacar ahir, durant l’acte inaugural del nou curs acadèmic, la internacionalització com a un dels principals reptes, mostra de la qual és la posada en marxa del programa d’acompanyament per a estudiants estrangers, Buddy Programme, segons informa l’ANA. Un 30% dels nous estudiants procedeixen de sistemes educatius estrangers i, per això, el rector va subratllar la internacionalització i la mobilitat com a un dels principals objectius, ja que també un 30% dels alumnes fan pràctiques fora del país.



Un altre dels elements a destacar és la implantació de l’anglès amb un 10% de les assignatures de totes les titulacions presencials en aquest idioma, amb l’objectiu d’arribar al 25% d’aquí a dos anys.



El cap de Govern, Toni Martí, va inaugurar el curs i va animar els joves estudiants a exigir a la classe política que els garanteixin les mateixes oportunitats que té qualsevol jove europeu per competir en el món global.