Comença la 12a edició de l’Aula Magna amb 20 inscrits

La conferència Andorra durant la II Guerra Mundial, a càrrec de Claude Benet, va inaugurar ahir la 12a edició de l’Aula Magna, que organitzen la Universitat d’Andorra i el Comú d’Andorra la Vella. Les vuit sessions de l’Aula Magna d’enguany tracten sobre temes tan diversos com el canvi climàtic, els drons o l’univers. Tant la cònsol major, Conxita Marsol, com el rector de la Universitat, Miquel Nicolau, aposten per la continuïtat del projecte, ja consolidat i que facilita l’entrada de la gent gran a les aules. Nicolau va matisar que vol incorporar el concepte de «mobilitat» a l’Aula Magna, «que serà com una mena d’Erasmus adequat a aquest tipus d’estudiants».



La matrícula per al curs encara està oberta, però ja hi ha una vintena de persones inscrites. «Sempre hem tingut més estudiants dels que necessitàvem per finançar el projecte», va puntualitzar el rector.



«Ells aporten la seva experiència i els seus coneixements, alhora que es fomenta la relació entre adults», va afegir Marsol.