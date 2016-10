Notícia Més de 200 inscrits a la cursa Transfronterera de diumenge L’edició d’enguany sortirà des de Sant Julià i tindrà la meta al Palau d’Esports La Cursa Transfronterera. Autor/a: RADIOSEU

La cursa Transfronterera comptarà aquest diumenge amb més de 200 inscrits, segons ha avançat l’Ajuntament de la Seu. Una xifra que es pot incrementar amb les inscripcions d’última hora. Enguany la prova sortirà de la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria i la meta serà al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell, on s’espera l’arribada dels corredors a partir de les 10.45 hores.

En aquesta ocasió, els participants es trobaran de ple amb la celebració de la Fira de Sant Ermengol que té lloc durant tot aquest cap de setmana a la Seu d’Urgell. Precisament, els 100 primers inscrits reben com a obsequi un tiquet degustació per a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que podran recollir a l’arribada. El lliurament de premis serà a la una del migdia al mateix recinte del Palau d’Esports.

Els participants del circuit llarg sortiran a les vuit del matí i passaran per punts com ara Naturlàndia, Bescaran, Estamariu i Llirt fins arribar a la Seu. Un recorregut de 31,1 quilòmetres amb 1.896 metres de desnivell positiu acumulat i 2.103 de desnivell negatiu. Aquesta prova és puntuable per a la Copa d’Andorra de Curses de Muntanya i pel Circuit Fer.

Pel que fa al circuit curt, els corredors sortiran a les deu del matí des de Bescaran, amb l’arribada també a la Seu. Aquest traçat, que consta de 14,9 quilòmetres amb 492 metres de desnivell positiu acumulat i 1.089 de desnivell negatiu, està adreçat a corredors menors de 16 anys i cadets que vulguin puntuar per a la copa d’Andorra de Curses de Muntanya i per la categoria Xics del Circuit Fer.



Dorsals / Els dorsals es podran recollir al llarg d’avui al Centre Esportiu de Sant Julià o al Palau d’Esports de la Seu, de les 12 a la una del migdia i de les 5 a les 8 de la tarda.