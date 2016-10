España participarà al Dakar amb una KTM

Repetir experiència i fer-ho amb més prestacions. Cristian España no volia tenir els mateixos problemes de fiabilitat al Ral·li Dakar i per aquest motiu canvia de moto de cara a la pròxima edició. Portarà una KTM Rally 450, amb la que espera donar un salt qualitatiu al raid sud-americà.



La Suzuki amb què el gener passat va haver d’abandonar el Dakar per problemes mecànics no estava prou evolucionada, tot i els intents de millora que s’han produït durant l’any. Aquest fet va convèncer el pilot andorrà a comprar la nova màquina. «Portes tot l’any treballant i anar allà i no acabar desespera. En moltes etapes la moto tenia problemes. A Bolívia, en alçada, no corria. Ara no me la volia jugar», assegura España, que a partir d’ara comptarà amb «una moto més fiable. M’agrada moltíssim. Corre molt i està feta per fer tres Dakar seguits, amb materials molt bons. Té una estabilitat perfecta i de mecànica és molt fàcil» si apareix qualsevol tipus d’incidència en cursa. Només falta afinar les suspensions, que «em farà anar més ràpid i amb més seguretat». Dos equips privats, amb experiència al Dakar, valoren fer-se amb els seus serveis. «Veuen que puc estar entre els vint primers», exposa, tot i que «no vull posar-me objectius de classificació. Tinc clar que vull arribar al final i em veig amb cor de ser al davant».