Notícia Presó sense fiança per a l’agressor de Ramírez El jutge d’Ejea de los Caballeros li imputa un delicte de lesions greus Ramírez participa en una cursa.

El jutge del Jutjat número 1 d’Instrucció d’Ejea de los Caballeros (Saragossa) va decretar ahir l’ingrés a la presó sense fiança per a Iván K., de 25 anys, a qui se li imputa un delicte de lesions greus com a presumpte autor de la pallissa que va rebre a la matinada de dissabte passat l’atleta Iván Ramírez.

Aquest últim està ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Clínic de Saragossa i depenent la seva evolució podria determinar un possible canvi en la qualificació del delicte que s’investiga.

Així, el jutge està a l’espera que li remetin nous informes mèdics de l’Hospital Clínic per conèixer l’evolució del lesionat i poder acordar noves diligències.

El jutge instructor ha decretat un ordre de detenció provisional sense fiança perquè considera que hi ha indicis, més que suficients, de la seva possible responsabilitat en les agressions sofertes per l’atleta d’Andorra la Vella, encara que establert a Saragossa, Iván Ramírez, així com risc de que s’escapoleixi ja que ha estat fugit de la justícia durant sis dies abans de lliurar-se a la Guàrdia Civil.



es va entregar/ Iván K., de nacionalitat búlgara i resident a Ejea de los Caballeros, es va lliurar aquest dijous a les dependències de la Guàrdia Civil a Ejea acompanyat del seu advocat, on va ser detingut i interrogat pels agents. El jove va passar ahir a disposició judicial, a les 10.00 hores. El jutge el va interrogar durant uns 45 minuts i a les 14.15 hores la Guàrdia Civil el va traslladar al Centre Penitenciari de Zuera.

El titular del Jutjat número 1 d’Instrucció d’Ejea de los Caballeros també va prendre declaració, en qualitat de testimonis, a dues persones més, la núvia del detingut –una jove menor d’edat i la cosina de la víctima–, que es trobava present en el moment en què van ocórrer els fets, així com al pare de la mateixa, va informar el Tribunal Superior de Justícia d’Aragó en una nota de premsa.

El jutge ha fet oferiment d’accions a la mare de l’atleta davant la impossibilitat, de moment, de poder-li prendre declaració a ell, donada la situació de gravetat en què es troba.