L’electrònica obliga Marcel Besolí a abandonar el ral·li

El pitjor que li pot passar a qualsevol pilot li va succeir a Marcel Besolí. En el seu debut al Mundial, no arriba quasi ni a començar. En la primera jornada, després del tram espectacle a Barcelona, el cotxe va decidir fer-li una mala passada i no arrencar. El problema estava en l’electrònica. Els mecànics van intentar-ho tot però no va haver-hi manera. Decideix abandonar i no participar en la modalitat de superral·li.



Dijous van començar els problemes. Des de Salou els equips van desplaçar-se a Barcelona per prendre part al tram especial a la muntanya de Montjuïc, i en l’enllaç ja van iniciar-se els problemes. Cada 10 metres es produïa l’errada. Un cop de nou a Salou, de nit, la normativa no permetia arreglar el cotxe, pel que els mecànics van practicar amb un altre cotxe amb què compta l’equip per aquest tipus de situacions, per comprovar si era possible fer tot el canvi electrònic en els quinze minuts que permet la reglamentació abans d’iniciar-se la prova.



Però el problema persistia i van comptar amb mitja hora de més, amb la penalització que suposa, per intentar trobar una solució. Però no hi va haver manera. Si solventaven la incidència, avui tenien l’opció de seguir participant com a superral·li, però va decidir no fer-ho pel que suposa econòmicament i perquè al cap i a la fi no el permetria aparèixer a la classificació. «Són molts diners i prefereixo guardar-los per a una altra cosa. L’any vinent vull seguir competint i prefereixo tenir-los per llavors», afirma Besolí.



Està decidit a no fer-se mala sang. «Hem estat treballant durant molts mesos per arribar en les millors condicions al Mundial. S’ha fet un gran esforç econòmic per ser-hi de totes les parts, realitzant tota la feina pesada, i el dia de la veritat et trobes que no pots córrer. És una llàstima però millor no pensar-hi», perquè tot plegat «és molt frustant, però aquestes coses passen. S’ha de passar pàgina ràpidament a aquesta incidència i ja estem pensant en què farem a partir de la setmana vinent». Besolí i el seu equip miraran si finalment disputaran com tenien programat el 5 de novembre el Ral·li Torrefeta-Florejacs, del Campionat de Catalunya. De cara a l’any vinent l’objectiu és tornar al Mundial.