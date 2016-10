El MoraBanc busca seguir amb la ratxa de triomfs també a domicili

Primer desplaçament per al BC MoraBanc Andorra. Després de l’exitós inici amb dos triomfs a casa, afronta el primer matx a domicili. I ho fa davant un dels grans, el Baskònia, demà. A Vitòria el conjunt de Joan Peñarroya vol continuar amb la dinàmica de resultats que arrossega.



L’únic dubte que se li presenta a l’entrenador és el d’Andrew Albicy, que entrenant dimarts es va torçar el turmell i des de llavors no ha pogut estar amb els seus companys. Davant es trobaran a un equip amb «un potencial molt gran, però això ens ha de motivar. Sabem que el rival és millor que nosaltres i està confeccionat per arribar a lluitar per les màximes cotes en totes les competicions que juga, però nosaltres volem aprofitar aquest bon inici», indica Peñarroya. El conjunt vitorià «és molt poderós en el seu joc en contraatac. És un equip de molta brega, empenta, de pressionar la pilota i ser agressius. Això li afegeixen una capacitat per sortir al contraatac de molts jugadors». Per frenar aquest tipus d’accions «hem de mirar que no trobin molts moments d’aquest joc». I al que no renunciaran els andorrans és a l’estil que els marca: «El que hem de fer és atacar bé, amb bons llançaments, limitar les nostres pèrdues. Volem jugar ràpid, corrent, amb situacions de contraatac».



Per la seva part, Guille Colom destaca que la basca «és una pista molt complicada, de les que més. És un equip d’Eurolliga, però veig l’equip preparat. Seguim treballant i millorant. Si fem les coses bé i estem centrats en el que hem de fer podem treure una victòria».