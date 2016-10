Notícia La projecció solidària d’‘Astral’ recapta 1.100 euros S’han venut les entrades, a un preu de cinc euros, per a 226 localitats Cinemes illa Carlemany

Cinemes illa Carlemany ha recaptat 1.130 euros en la projecció solidària del documental Astral del programa Salvados, de Jordi Évole. L’entitat s’ha sumat així, aquesta setmana, a la iniciativa que ha portat a 130 cinemes de l’Estat espanyol a projectar aquest documental abans de la seva estrena a la televisió. L’objectiu ha estat recaptar els diners de l’entrada al cinema per donar-los a l’ONG Proactiva Open Arms, que treballa al Mediterrani per socórrer els milers de refugiats que intenten arribar a un altre país, en la crisi humanitària que pateix actualment Europa. Cinemes illa Carlemany considera un èxit la col·laboració dels assistents a la projecció, ja que s’han aconseguit vendre les entrades –a un preu de cinc euros– per a 226 localitats.

Astral s’estrena demà a les 21.30 hores a La Sexta, el que per la presentadora d’El Objetivo, Ana Pastor, és «un dels millors productes que ha parit» la cadena. Una pel·lícula que és «una crida a despertar al fet que canviïn les coses», tal com assegura l’eurodiputat de Podemos, Miguel Urbán, i que «mostra una tragèdia sense imatges grotesques», segons la periodista Cristina Pardo.