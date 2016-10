Petició ciutadana per allargar la baixa maternal a sis mesos

A través de la plataforma en línia Change.org, un grup de ciutadans del Principat ha iniciat una recollida de firmes per Internet amb la intenció que la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) allargui la baixa per maternitat «almenys fins a sis mesos», amb l’opció també que aquesta sigui «prolongable a l’any amb reducció o no salarial». Aquests són models que ja s’apliquen a diversos països d’Europa.

El col·lectiu, que va iniciar la campanya el passat dijous, exposa que les 16 setmanes que s’atorguen actualment «no són suficients per dur a terme la cura d’un nadó, ja sigui alimentat amb alletament artificial o bé amb llet materna».



La reclamació ja ha arribat (ahir) gairebé a les 1.400 signatures. I segurament, aquestes aniran augmentant amb rapidesa, doncs es tracta d’una petició que ja fa mesos que ha calat als països de l’entorn i que ara ha arribat a Andorra.



L’objectiu dels impulsors és arribar a les 1.500 firmes, i un cop les tinguin totes, aquests asseguren que les entregaran a la CASS.

Recomanacions de l’OMS / Entre els comentaris dels diversos ciutadans que han firmat la petició s’exposen aspectes que defensen aquesta demanda com, per exemple, el fet que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que es faci un alletament matern exclusiu durant sis mesos. Al respecte, un dels signants matisa: «Com s’entén que [tenint present aquesta recomanació] una mare s’hagi de reincorporar als quatre mesos?».



També hi ha qui opta per donar l’opció al pare o la mare a cuidar del seu fill almenys fins a l’any de vida, així el país «s’estalviaria en absentisme laboral». A més, «deixar amb quatre mesos un nadó a l’escola bressol no és bo ni per al nen ni per a la mare», assegura un altre ciutadà que s’ha sumat a aquesta petició.



La petició a la CASS es pot signar a través de la pàgina d’Internet www.change.org.