Part de l’envelat de la Fira d’Andorra la Vella continua sense arribar

La instal·lació de tot l’envelat de la Fira d’Andorra la Vella encara no està assegurada al cent per cent. La cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, va confirmar ahir que malgrat la major part de les peces de la coberta estan al país, encara «hi ha una part de l’envelat que no ha arribat, tot i que confiem en què arribarà a temps». De nou, Marsol va voler remarcar que tot i l’endarreriment de l’envelat, la Fira de la capital «és farà».



Si finalment la part que falta de coberta no arriba, s’optarà per deixar al descobert els cotxes d’exposició. Una decisió que l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) no comparteix. Doncs segons va explicar el president de l’associació Xavier Calvís en declaracions a l’ANA, l’AIVA vol tenir els cotxes sota coberta.



Sobre aquesta posició, Marsol va destacar que es parlarà amb l’associació per trobar una solució. Aquesta podria ser que durant el cap de setmana següent a la Fira –quan se celebrà la quarta edició de l’Andorra Shopping Festival– l’AIVA exposés els seus vehicles sota cobert al mateix pàrquing del Parc Central, deixant així una part ocupada per dita exposició i una altra lliure pels turistes que vulguin aparcar, ja que durant aquest cap de setmana s’espera «una gran afluència de visitants», segons va matisar Marsol.



Aquesta solució, però, només s’adoptarà si finalment l’envelat no arriba, una qüestió que el comú veu poc probable. Doncs manté que hi ha un «90% de probabilitats que la Fira es pugui fer com cada any».



Nou model de fira / Aquesta serà la 38a edició de la Fira d’Andorra la Vella, i després de tants anys, Marsol creu que és hora de fer «un canvi. La Fira creix i va evolucionant», de manera que el comú es planteja, de cara a un o dos anys, modificar «l’estructura» de l’esdeveniment.



La cònsol major va detallar que el canvi aniria encaminat a l’estructuració i emplaçament de la Fira més que al propi contingut d’aquesta. A més, segons va detallar la consellera de Promoció Turística i Comercial del Comú d’Andorra la Vella, Mònica Codina, actualment hi ha una llista d’espera de 30 expositors. Aquest també és un motiu per «començar a pensar en l’expansió de la Fira».



A més, Marsol va destacar que una possible futura instal·lació podria ser «l’espai multifuncional que es preveu construir al Principat d’aquí a dos o tres anys. O podríem canviar el format i fer-la descoberta, abans es feia». Amb tot, Marsol va assegurar que aquesta és tan sols una idea i que primer s’haurà de parlar amb els expositors «per saber què n’opinen i veure cap a on podem encaminar els canvis».



Marsol també va voler destacar que aquestes modificacions no vénen donades perquè es cregui que la Fira «no funciona». Al contrari, «cada any arriben prop de 60.000 turistes per veure la Fira i també volem que en els propers anys vegin coses noves, que al venir es preguntin: Què hi haurà aquest any a la Fira d’Andorra la Vella?»

Menys expositors / Com en cada edició, la Fira s’estructurarà en diferents espais: el recinte firal, la fira d’associacions, el mercat artesanal, els espais exteriors i les activitats. En general, la Fira està creixent, però segons va detallar el cònsol menor de la parròquia, Marc Pons, aquest any «hi ha menys associacions» que han volgut tenir un estand a la Fira. Tot i això, «les activitats per part d’aquestes han augmentat».



En total, hi haurà més de 200 expositors encabits en més de 10.000 metres quadrats. A més, l’edició d’enguany acollirà més de 70 activitats entre tallers, exhibicions, balls i competicions, entre altres.