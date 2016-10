Les joves ho tenen clar

«Quan fèiem primària, un company patia bullying a classe, i ens van aconsellar fer pinya contra això, i parlar-ho sempre amb un adult. Ara ja no passa», confessen l’Emma Gomes, la Cristiana Fernandes i la Judith Alonso, les tres estudiants de Cinquième del Lycée Comte de Foix que han guanyat la primera edició del premi Respect et tolérance, organitzat per l’Institut dels Drets Humans d’Andorra (IDHA) i amb el suport de l’Ambaixada de França. Les adolescents van realitzar, el curs passat, un audiovisual en què expliquen «què és el bullying, quins tipus hi ha (verbal, físic i cyberbullying) i consells per als pares i mares i les víctimes», van explicar ahir. Les joves i els altres dos equips finalistes del concurs (set estudiants més) van ser obsequiats amb una recepció a l’Ambaixada de França, amb l’ambaixadora Ginette de Matha com a amfitriona. Entre els membres del jurat del premi hi havia l’exmagistrat del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg (TEDH), Josep Casadevall, la institució que les guanyadores coneixeran in situ. També hi havia el director de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Marc Jover, i la presidenta de l’IDHA, Elisa Muxella. La responsable de la iniciativa va comentar que el certamen ha estat «una prova pilot» i s’espera ampliar a la resta de sistemes educatius per fer «un ral·li de drets humans». Muxella també va destacar la coincidència que tots els joves finalistes hagin escollit la «intimidació», la «discriminació» i «l’assetjament escolar» com a tema entorn del lema del projecte, el respecte i la tolerància.

Creix el cyberassetjament

L’Emma, la Cristiana i la Judith ho tenen clar: «S’ha de frenar el bullying, els adults ho han vist però se n’obliden fins que no els passa als seus fills», argumenten. Entre l’assetjament més habitual sempre hi ha hagut el físic (agressions) i el verbal (insults, burles), però d’uns anys cap aquí ha crescut per via xarxes socials: «El cyberbullying és el 40% dels casos», expliquen les autores del documental, «perquè la gent que ho fa té més valor, i li costa menys insultar». Dues d’elles tenen perfil a Facebook i l’altra només fa servir el Whatsapp. «A mi, si algú em molesta per missatges, el bloquejo i ja està», adverteix. L’audiovisual i els altres treballs es poden veure al web de l’Ambaixada francesa.