Ferran Teixidó repeteix tercer lloc

El pitjor dels plantejaments que se li podien presentar a Ferran Teixidó de cara a la cursa decisiva de la temporada són els que es van reunir. La meteorologia va portar als organitzadors a comptar amb el recorregut alternatiu, el que menys afavoria l’andorrà, i aquest ho va patir. Va perdre el lideratge de la general i la posisbilitat de proclamar-se campió del món, però aconsegueix mantenir-se al podi i assolir la tercera plaça, repetint l’èxit de l’any passat.



La forta pluja caiguda va provocar el canvi de traçat de la Grèste de la Mughéra per raons de seguretat. Un fet que va perjudicar extremadament a Teixidó, perquè consistia en un itinerari menys exigent. No comptava amb tant desnivell i aquest fet afavoria més als seus principals rivals. Va concloure en la quinzena posició, el pitjor lloc que aconsegueix aquesta temporada, presisament en la prova que comptabilitzava un vint per cent més que la resta. La victòria va ser per a l’italià Philip Goetsch amb un registre de 43.19. minuts. Segon era el noruec Stian Angermund (43.20) i tercer el també italià Patrick Facchini (43.47).



Goetsch es proclama campió del món participant únicament en tres proves, quan són quatre les que comptabilitzen de cara a la classificació general. La diferència està que ha guanyat en les tres on hi ha pres part. I a més sense moure’s de casa, ja que va imposar-se a totes les del campionat que es disputaven en territori italià. A part de la de Limone sul Garda va vèncer a Santa Caterina i les Dolomites. Finalitza amb un acumulat de 320 punts. La segona posició és per al català Jan Margarit (290,4) i la tercera per a l’andorrà, que es queda a tocar del segon lloc sumant-ne 290. D’aquesta manera repetiex el podi de l’any passat.



Tot i perdre dues places a l’última prova, tornar a ser tercer de la general el fa estar més que satisfet, i més perquè el dia se li havia complicat pel canvi de traçat. «Estic molt content amb el tercer lloc. He vist perillar el podi de veritat», afirma Teixidó, que amb el recorregut que es presentava «tot s’ha complicat molt. Però ho he pogut salvar i he quedat per davant de grans corredors». Tornar a estar entre els millors el fa estar orgullós de la feina feta. «Acabo molt motivat i satisfet pel nivell que he demostrat al llarg de la temporada», i també perquè «he repetit per segon any el podi, i fent-ho amb millors resultats. He donat un pas endavant». De la victòria de Goetsch no en té cap retret, perquè «s’ha de ser realista. Ha estat molt superior».

Els Casal, a l’Skyrace / Avui el que es decideix és la modalitat Skyrace de la Copa del Món. I entre els que es troben al top 10 hi són dos andorrans, Òscar i Marc Casal. Com va passar amb la cursa vertical, a Limone sul Garda no hi falten els aspirants al títol i el podi. El líder és l’italià Tadei Pivk amb 356 punts. El segueixen els espanyols Hassan Ait Chaou (322), Pablo Villa (233) i Jan Margarit (225). L’Òscar és cinquè amb 220 i el Marc sisè amb 219. Per a la jornada d’avui també es presenten pluges, pel que el recorregut que afronten els participants a la Limone Extreme Skyrace és l’alternatiu. Són tres ascensions i el mateix nombre de descensos, amb 27’3 quilòmetres i 2.480 metres de desnivell.



Els germans Casal ahir van reconèixer el terreny. De cara a la classificació final «serà difícil mantenir les posicions», admet l’Òscar, ja que de cara a la cursa, després una temporada llarga, «em noto cansat, però faré el millor que pugui, sabent el nivell que hi ha. Intentaré estar al grup dels destacats». La tàctica la té clara: «És donar-ho tot des del principi. No em reservaré res. Fins que el cos aguanti».