Salut insisteix que el biberó ‘caducat’ no va suposar risc

El Ministeri de Salut ha tronat a explicar, pas per pas i per escrit, què va passar perquè un nadó nounat rebés a l’Hospital un biberó amb la llet caducada, que no va suposar cap risc per a la seva salut. En un escrit publicat al Butlletí del Consell General, Salut insisteix que es va tractar «d’un error humà en confondre la data que figura en l’etiquetatge de la caixa d’embalatge amb la data de consum preferent». De fet, al biberó hi figurava que la data de consum preferent, «en cap cas de caducitat estricta», era el 4 de juliol.



La caixa de llet amb data de consum preferent superat es va obrir el 27 de juliol, i aquell mateix dia es va subministrar un biberó a un nadó recent nascut. Quan els progenitors ho van veure es van alarmar i la caixa de llet, que contenia 32 biberons, va ser destruïda. Amb tot, l’empresa Grup Ferrer, fabricant de la llet Novalac, el producte que va prendre la criatura, ha assegurat que «la ingesta del producte posterior a la data de consum preferent no representa cap risc per a la salut, ja que les mesures d’estabilització del producte mitjançant rajos infra vermells garanteixen una seguretat absoluta tot i ser sobrepassada la data de consum preferent». Per tant, «l’única cosa que pot succeir és que es perdin les característiques nutricionals sense que això representi cap risc per al nadó».

Salut insisteix que es tracta d’un «cas aïllat» ja que «la caixa d’embalatge dels biberons es va encetar el mateix dia del subministrament i concretament per aquest nadó, i al detectar-se l’error la caixa va ser retirada del subministrament».



Fins al dia de l’incident, la llet Novalac arribava directament al Servei de Pediatria, però ara el producte arriba a l’Equip de Cuina i Dietètica del Servei d’alimentació de l’Hospital, «on existeix un control rutinari i molt estricte de les dates de caducitat i/o consum preferent». A més, en el cas de les fórmules artificials o succedanis de la llet materna es realitzen tres controls en les caducitats i les dates de consum preferent.

NOMÉS UN BIBERÓ / Des de Salut s’ha deixat ben clar que només es va subministrar un biberó amb la data de consum preferent sobrepassada, de la caixa que es va obrir el 27 de juliol. Entre el 4 de juliol –data de consum preferent– i el 27 de juliol –dia d’obertura del lot– van néixer 38 nadons, dels quals 28 van prendre llet materna i 10 lactància artificial.



Les empreses subministradores de les fórmules artificials fan distribució periòdica, amb un miler de dosis per semestre.