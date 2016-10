Protocol d’ús de les càmeres de psiquiatria

Una comissió de treball constituïda a instàncies del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) treballa, des del mes de juliol, en redactar un protocol d’activació de les càmeres de videovigilància a les instal·lacions de Salut Mental, l’àrea psiquiàtrica de l’Hospital. El protocol d’activació s’ha de definir «en el cas que la situació clínica del pacient ho requereixi i amb l’autorització judicial corresponent».

Amb tot, «el fet que estiguin instal·lades les càmeres no implicarà que hagin d’estar activades, donat que podran ser activades una a una quan la situació de risc ho requereix i segons el protocol», argumenta el Ministeri de Salut en una resposta escrita a una pregunta presentada a Sindicatura per la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili.



La comissió de treball que elabora el protocol està formada per membres del SAAS, del Ministeri de Justícia i Interior, de la Batllia, de la Fiscalia, del Tribunal Superior i del Consell Directiu del SAAS.

Salut explica que les primeres càmeres de seguretat es van col·locar l’any 2000, quan va començar a funcionar la unitat d’aguts, amb dues càmeres als espais comuns i dues en algunes habitacions. El febrer d’aquest any, les càmeres de videovigilància es van instal·lar a totes les habitacions de la unitat de psiquiatria de Salut Mental, concretament, nou càmeres per a 16 pacients, i cinc càmeres en els espais comuns (no n’hi ha cap als lavabos).



Amb tot, el ministeri insisteix que «el fet que estiguin instal·lades no implica que hagin d’estar activades». Només s’engeguen una a una quan la situació ho requereix i a les imatges només hi tenen accés el personal mèdic i d’infermeria de la unitat. Les gravacions s’eliminen cada 15 dies i només es poden rebobinar en cas que es produeixi un incident greu.



A més, també s’està elaborant el protocol de revisió dels incidents que permetrien rebobinar les imatges enregistrades i qui les podria visionar. Fins ara, però, «no hi ha hagut mai la necessitat i no s’ha rebobinat mai cap gravació».



D’altra banda, la construcció d’un centre de subaguts crònics de salut mental s’ha replantejat «fins que no estigui desenvolupat el Pla integral de salut mental», de manera que es dimensionaran els recursos que han de donar resposta a les necessitats. El pressupost del Govern del 2016 havia reservat una partida de 450.000 euros per al centre que s’han destinat a un altre projecte.