2.569 funcionaris, 632 dels quals són eventuals

Segons les dades del mes de juliol del 2016, al Govern (Administració Pública) hi treballen 2.569 persones, de les quals 632 tenen un contracte de durada determinada o d’eventual. Entre els eventuals hi ha el professorat eventual, els polítics, el cos diplomàtic, els magistrats i personal de carrera judicial o personal de relació especial, entre d’altres.



Quant al professorat, el curs passat es van contractar 621 eventuals per al Cos Especial d’Ensenyament, ja fos per una substitució, per cobrir una vacant, o per contracte d’obra i servei. Des del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior hi ha el compromís de reduir l’excés de places ocupades per eventuals d’ensenyament. El curs passat van sortir 20 places a concurs, i al gener del 2017 han de sortit 20 places més fixes a concurs.