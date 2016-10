Notícia Bebe ultima la gira de ‘Cambio de piel’ al Narciso Yepes La cantant extremenya presenta el seu últim disc a l’escenari de l’Auditori Nacional, a Ordino Bebe, ahir a Ordino. Autor/a: EMILIO PRENAS

Bebe (María Nieves Rebolledo Vila, València, 1978) ha trencat el seu silenci amb un retorn molt especial. La cantant extremenya es va pujar anit, per primera vegada, a l’escenari de l’Auditori Nacional, a Ordino, en el marc del prestigiós Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà, que enguany compleix 34 edicions. Bebe hi va interpretar els temes del seu nou disc Cambio de piel, i algun dels seus anteriors treballs.



Cambio de piel és una producció que l’intèrpret i compositora presenta com el millor disc de la seva carrera i que descriu com un retrobament amb la millor Bebe, íntima i creativa, sensual i sincera. Les cançons parlen de vivències, moments de la seva vida, sentiments, relacions, amors, desamors i de la seva filla. «Jo crec que he estat una cantant força propera i íntima en tots els meus discs. Però en aquesta ocasió crec que he fet un disc encara més profund. De fet, he imaginat les primeres presentacions de Cambio de piel en llocs petits, en teatres i llocs així. Els sons d’aquestes cançons necessiten una certa intimitat», explica l’artista.



L’artista extremenya ha compost i gravat el seu nou treball amb Carlos Jean, productor dels seus primers dos àlbums: Pafuera Telarañas (2004) i Y (2009). Amb el primer disc, amb singles com Malo, Bebe es va convertir en un fenomen.



A més de cantant, Bebe també és actriu i ha participat en pel·lícules com Caótica Ana (2007), La educación de las hadas (2006), Busco (2006), El oro de Moscú (2003) i Al sur de Granada (2003).



Després d’Ordino, els dos últims concerts de la gira de Cambio de piel seran al Palau de la Música Catalana (Barcelona) i a la sala La Riviera (Madrid).