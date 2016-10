Notícia El Goven licita la millora de l’estació d’autobusos de la Seu L’objectiu és renovar la marquesina, reforçar el paviment, fer una intervenció als espais interiors Font i Batalla conversen a l’estació d’autobusos de la Seu.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat la redacció dels projectes constructius per a la millora de vuit estacions i diverses parades d’autobús a tot Catalunya. La inversió total serà de 2,5 milions d’euros.

Els projectes inclouen actuacions per a la rehabilitació global de tres estacions, una de les quals és la de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), on es renovarà la marquesina, es reforçarà el paviment, s’adequaran les instal·lacions interiors de l’estació i es revisaran i rehabilitaran els sistemes de drenatge de la infraestructura. Així ho ha explicat el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, a l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, en una visita a la ciutat.

Les altres estacions on s’intervindrà són la de Sabadell (Vallès Occidental) i la de Tortosa (Baix Ebre), on es preveu l’arranjament del paviment i dels sistemes de drenatge de la plataforma de l’estació.



Millora d’instal·lacions / El Departament de Territori també preveu arranjar l’entorn de l’estació de tren de Llançà (Alt Empordà) per permetre l’accés i la parada de les línies de transport interurbà. A més, està programat rehabilitar diverses parades de bus a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), situades a banda i banda de la carretera N-340, a l’entorn de l’intercanviador de Quatre camins.



Finalment, també es duran a terme treballs en quatre estacions més. A Olot (Garrotxa), Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Amposta (Montsià) i Blanes (Selva). La licitació de les obres corresponents a cadascun dels projectes es podrà impulsar separadament i de manera progressiva.



Petició de la Seu / Cal recordar que el grup de Compromís X La Seu va sol.licitar en una moció el passat mes de maig la millora de l’estació d’autobusos urgellenca. En la votació del text es va acordar fer arribar la petició a la Generalitat de Catalunya. Durant el plenari d’aquest mes d’octubre Albert Batalla ja va avançar que la licitació seria imminent, a instàncies d’una pregunta plantejada pel regidor Toni Nadal. H