Notícia La Fira de Sant Ermengol clou amb èxit de visitants i activitats Bona valoració de la 1a Fira de Productes Ecològics del Pirineu Batalla en un dels estands de la Fira del formatge.

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell va tancar ahir les seves portes amb un gran èxit de visitants vinguts d’arreu del territori i del país, fet que ha comportat una important activitat comercial en els diferents recintes firals que han omplert la ciutat durant tot el cap de setmana. En aquest sentit, la tinent d’alcalde de Promoció, Mireia Font, va manifestar que «amb l’aposta ferma que hem fet aquest any aportant innovació a la tradició i a la qualitat, la fira vol seguir avançant per anar revalidant, any rere any, l’èxit de visitants i artesans i comerciants».

Respecte a les noves activitats que s’han estrenat en aquesta edició com són la celebració de la Primera Fira de Productes Ecològics del Pirineu (i la proposta gastronòmica La Cuina del Formatge, Font va fer una bona valoració: «Aquestes dues noves línies les anirem potenciant perquè es vagin consolidant com un element estratègic més». Pel que fa a la 22a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, principal atractiu de la Fira de Sant Ermengol, ha aconseguit de nou un gran èxit de públic.