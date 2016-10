Aragó presenta a Andorra el seu potencial econòmic

El programa La Setmana d’Aragó a ..., per donar a conèixer a altres comunitats i països la cultura i el potencial de la regió, arrenca a Andorra.

La consellera de Ciutadania i Drets Socials, María Victoria Broto, i l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio, seran els encarregats de presentar avui el projecte a Andorra, país veí en el qual arrenca aquesta iniciativa. Estaran acompanyats pel director general de Participació Ciutadana, Transparència, Cooperació i Acció Exterior, Miguel Miranda.



Sis departaments del Govern d’Aragó han col·laborat perquè aquesta iniciativa prengui forma: Presidència; Economia, Indústria i Ocupació; Educació, Cultura i Esport; Vertebració del Territori, Mobilitat i Habitatge; Ciutadania i Drets Socials i Desenvolupament Rural i Sostenibilitat, informa Europa Press.



Els objectius del programa són comuns per a tots ells, entre els quals, promoure la venda de productes d’Aragó enfortint les xarxes de distribució o aprofitant l’ocasió per crear-les i fomentar l’activitat econòmica i, per tant, la creació d’ocupació. També s’aposta per coordinar les actuacions en matèria de promoció de la cultura i l’economia i d’aquesta manera millorar el seu impacte en un territori complet. A més, Miranda es va marcar com a objectiu que «tots aquells ciutadans aragonesos que viuen fora del territori actuïn com a ambaixadors» de la seva terra d’origen.

illa Carlemany / La Setmana d’Aragó a ... Andorra es desenvoluparà del 15 al 30 d’octubre. Per a la seva realització s’ha comptat amb la col·laboració de l’Ambaixada Espanyola a Andorra, el Govern d’Andorra, la Cambra de Comerç, Ibercaja i del centre comercial illa Carlemany, on tindran lloc gran part de les activitats.