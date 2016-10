Les explotacions ramaderes es queden sense relleu a Canillo

Agricultura i Ramaderia i el Comú de Canillo estan estudiant, conjuntament, una solució a l’envelliment i el relleu generacional de les explotacions ramaderes i agrícoles davant d’una alarmant escassetat de joves amb projecció de dedicar-se al sector.



«Veiem que tots els propietaris de les explotacions són gent d’una certa edat», explica el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, que detalla com «fa dies que n’estudien les possibles solucions». El mateix Mandicó reconeix les dificultats de la producció agrària i ramadera a la parròquia per «la dificultat que comporta produir malgrat la gran extensió de territori» de que disposa el país, per culpa de l’agressivitat que presenta l’orografia del Principat. El projecte contempla, a priori, un estudi de la situació de la parròquia en els propers 15 anys. El cònsol, per la seva banda, ha avançat que una possibilitat podria ser sumar diferents explotacions i anar més enllà de la política de subvencions.

Reaccions del Govern / La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va assenyar com el de l’agricultura és un sector dinàmic i que forma part de la identitat del país però que estan «treballant amb problemàtiques a deu anys vista». Calvó va recomanar que es tinguin perspectives més enllà de l’acord d’associació i la repercussió sobre la producció tabaquera. “Hi ha neguit dins el sector”, va explicar, defensant al seu torn que la ramaderia se sustenti mitjançant les subvencions i que el Govern doni suport a la diversificació dels productes en l’agricultura per no dependre del tabac.

Subvencions ineficients / Per la seva banda, el director d’Agricultura, Landry Riba, va reconèixer que la política d’ajuts i incentius del ministeri no ha tingut la incidència esperada. Arribats a aquest punt, avui dia s’estudien altres propostes pel sector oví, que passarien perquè els propietaris de ramats fessin encàrrecs pels comuns. Amb aquest objectiu marcat, es vol analitzar el treball dels ramats durant l’estiu per veure les feines concretes a demanda dels propis comuns. Aquestes tasques passarien, doncs, per «encarregar feines de cara al manteniment de la muntanya». Riba, per la seva banda, va fer referència a la llei d’Agricultura on es preveu un ajut per sotaboscos i baixants –que no s’ha desenvolupat encara– i que considera «podria servir per donar suport al sector». Pel que fa a l’arrel del problema, Riba va reconèixer que no existeix una solució fàcil i que, concretament a Canillo, es troben en fase d’estudi de com utilitzar millor els incentius existents.