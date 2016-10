Notícia La CASS registra un pensionista per cada 3,6 assalariats en actiu La parapública recull la taxa de dependència més baixa del mes de juliol de la darrera dècada Un grup de jubilats conversen davant del Comú d’Andorra la Vella. Autor/a: MARICEL BLANCH

Per cada persona que cobra una pensió hi ha 3,59 treballadors en actiu, segons les darreres dades publicades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) corresponents al mes de juliol. Aquest és el percentatge més baix assolit el mes de juliol de la darrera dècada, encara molt lluny de l’indicador rècord del juliol del 2006 quan la taxa de dependència era de 5,37. És a dir, que en aquell moment hi havia cinc persones actives per cada jubilat. La importància que aquest indicador sigui el més elevat possible recau en el fet que el sistema de pensions es basa en què els actius aportin perquè els passius puguin rebre.



L’evolució de la taxa de dependència mostra com cada any hi ha menys població productiva en relació amb la depenent. Malgrat que és cert que hi ha hagut algun mes en què s’ha reduït aquesta dependència encara que amb poca diferència, també és veritat que la xifra més baixa dels darrers 10 anys s’ha registrat enguany. Així, en l’última dècada l’índex més baix registrat va ser el mes de maig d’enguany arribant a un pensionista per cada 3,48 treballadors. Per contra, la més alta es va registrar el mes de gener amb una taxa de dependència de 3,86.



Una evolució negativa/ El 2006 l’indicador va començar a disminuir fins el 2012, quan es van començar a estabilitzar amb variacions que oscil·len entre el 3,84 d’ara fa quatre anys i el 3,59 actual. La caiguda de la taxa de dependència s’explica bàsicament per dos factors. D’una banda, la disminució del nombre d’assalariats que va passar de 44.530 el gener del 2006 a 37.176 el desembre del 2012, arribant a la xifra més baixa amb 33.870 treballadors en actiu l’octubre del mateix any, segons dades del Departament d’Estadística. D’altra banda, el nombre de jubilats no va parar de créixer. Mentre que ara fa deu anys s’estaven pagant pensions de diferents tipus al voltant d’unes 9.000 persones, sis anys després la xifra havia incrementat fins a superar les 11.300.



Actualment, i responen així a l’estabilització a la baixa, el nombre d’assalariats ha crescut fins a situar-se en 35.741 però el nombre de pensions és encara més elevada arribant a 12.890.



D’altra banda, pel que fa a l’import mitjà de la pensió per jubilació el 2006 en 384 euros, el 2012 en 503,98 euros i a dia d’avui a 558,32 euros.



La PIME i l’usda es mostren preocupats/ La Petita i la Mitjana Empresa (PIME) i la Unió Sindical d’Andorra (USdA) comparteixen la preocupació per les dades exposades, així com la necessitat de trobar mecanismes per incrementar la població activa i així reduir la taxa de dependència. El president de la PIME, Marc Aleix, va apuntar ahir que estan «extremament preocupats» i va alertar que «això ens portarà problemes a molt curt termini». La solució passa, segons va assegurar, «per portar la llei de la CASS a la realitat actual». I va afegir que «el sistema actual no és viable perquè la jubilació, de per sí, ja és deficitària tal i com està muntat». «Així no hi ha manera de sortir-se’n», sentenciava.



Per la seva banda, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, insistia en què es tracta «d’un sistema caduc que s’ha de canviar d’una manera no traumàtica». És a dir, el que proposava Ubach és que el canvi es dugui a terme «de manera progressiva per tal que d’aquí deu anys la tendència estigui totalment invertida». Posava de manifestat que cal que «les tres potes, l’Estat, l’empresa i els assalariats intervinguin» per dur a terme el canvi i es garanteixi així, «no només un sistema de pensions a llarg termini, sinó també unes pensions dignes per tothom». «Tal com està ara és molt difícil de mantenir», va concloure.