Els salaris dels alts càrrecs del Govern s’incrementen un 15,1%

La liquidació de despeses de personal ha augmentat un 2,69% el primer semestre del 2016 respecte al mateix període de l’any passat, segons es desprèn de l’execució pressupostària elaborada pel Govern. En total, les despeses de personal sumen 45,8 milions d’euros, el que representa un augment de gairebé 1,2 milions d’euros. La major variació respon a l’augment del 15,51% de la partida «retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs», el que suposa un creixement de 192.529 euros en termes absoluts. Més concretament, l’increment és fruit dels salaris dels alts càrrecs, ja que, tal com consta en el document, la pujada es justifica amb «les incorporacions de nous càrrecs polítics i ambaixadors» que sumen un augment total de 187.556 euros respecte l’exercici anterior, el que representa un 15,1% més. El text però, no dóna més detalls de l’increment ni especifica quins són els nous càrrecs contractats que han propiciat la pujada.Del contrari, la partida que presenta una menor variació és la de «remuneracions bàsiques i altres personal fix», amb una disminució de 175.348 euros. La baixada s’explica, principalment, per tres factors. El que té un pes més significatiu és la reducció en el subconcepte de «Dietes, desplaçaments i destinació estrangera» que cau un 14,33%, el que representa gairebé 81.000 euros menys.Disminueix també la partida destinada a «Triennis del personal funcionari i agents de l’administració amb caràcter indefinit» amb 73.847 euros menys, o el que és el mateix, un 1,47% inferior al mateix període de l’exercici 2015. Finalment, el subconcepte «sou base funcionaris i agents de l’administració de caràcter indefinit» també es redueix amb poc més de 90.200 euros, un 0,35% per sota.Creix la partida de prestacions socials/ D’altra banda, en la mateixa taula s’aprecia un increment del 35,58% de les «prestacions socials». Si es compara amb el primer semestre del 2015, aquesta pujada és de 799.775 euros i s’explica bàsicament, segons l’informe, per l’augment de liquidació en el subconcepte «pensions de jubilació» que pateix un creixement de gairebé 300.000 euros, així com per l’augment de liquidació en el subconcepte de «Nou pla de pensions» amb 435.800 euros més.De l’informe en destaca també l’increment de 18.600 milers d’euros respecte els sis primers mesos de l’any precedent (152% més en termes relatius) presentant un liquidat de 30.881 milers d’euros el primer semestre d’enguany.Aquest increment respon, especialment, als ingressos que l’Executiu obté de l’aportació d’Andorra Telecom. Un fet que ha estat àmpliament criticat pels diferents grups parlamentaris de l’oposició des que el Govern demòcrata liderat per Toni Martí va decidir utilitzar els guanys de la parapública per minimitzar el dèficit pressupostari. Així, en el mateix document elaborat pel Ministeri de Finances es posa de manifest la «rellevant» variació fruit de l’aportació de la companyia telefònica.L’increment, doncs, d’aquesta societat és, a data de 30 de juny de 2016, de 18.823 milers d’euros més que el mateix període de l’exercici precedent, el que representa un increment del 251% en termes relatius. Tot plegat, reconeix el text, és conseqüència de la distribució d’aquesta entitat de «la totalitat dels beneficis de l’any 2015 en forma de dividend». I ho justifica apuntant que disposava «de reserves acumulades suficients per garantir tant la seva operativa normal com els objectes d’inversió en què estan immersos».

El consum intern cau un 4,17% respecte el mateix període del 2015, segons mostren les xifres de recaptació de l’Impost General Indirecte (IGI) del primer semestre d’enguany. El decrement registrat en termes absoluts és de 2.500 milers d’euros, passant de 59.951 milers d’euros liquidats els primers sis mesos de l’any anterior als 57.450 milers d’euros recaptats fins el 30 de juny del 2016. Aquestes dades mostren encara la debilitat del mercat intern i, per tant, una recuperació econòmica encara fràgil.

El Govern però assegura, en el mateix informe, que «tot i experimentar un lleuger retrocés en la liquidat de l’Impost General Indirecte, aquesta figura impositiva presenta un comportament estable en la seva recaptació». No mostran, doncs, preocupació pel descens d’ingressos provinents de l’IGI.



Aquesta evolució negativa de dita figura impositiva és precisament la causa principal de la baixada d’ingressos en concepte d’impostos indirectes. Així, la liquidació d’aquesta partida del primer semestre d’aquest exercici és de 132.806 milers d’euros, 2.091 milers d’euros menys que l’any 2015 quan es van recaptar 134.897 milers d’euros. Això representa, en percentatge, una disminució d’un 1,55% en termes relatius.