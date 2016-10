Notícia Quan es considera abandó? El Govern aprova un nou decret del Reglament de funcionament de la recollida d’animals Un gos a l’espera de ser adoptat a les instal·lacions de la gossera del Principat. Autor/a: EL PERIÒDIC

El Govern ha aprovat un nou decret del Reglament de funcionament de la recollida d’animals i de la gossera i la gatera. Aquest s’afegeix a la llei de tinença i de protecció d’animals, que ja està vigent actualment. En dita llei es defineix l’abandó d’un animal de companyia i els terminis en els quals la gossera i la gatera «oficials l’han de retenir fins que se’n convingui el destí».



Tanmateix, la llei estableix que les situacions en què un animal de companyia «deixa de trobar-se sota la custòdia del seu propietari original poden ser: per motiu d’abandonament, cessió voluntària, custòdia oficial o comís preventiu o definitiu». Aleshores, «la gossera i la gatera oficials permeten crear noves possibilitats perquè aquests animals puguin trobar un nou propietari».



Però quan es considera veritablement un abandó? Segons el reglament aprovat, es considera que un animal està en situació d’abandonament quan: «no està identificat d’acord amb la legislació ni va acompanyat de cap persona, porta identificació i el propietari avisat no l’ha recuperat o no se l’ha pogut avisar o el mateix propietari ha firmat un document de cessió voluntària a la gossera o a la gatera oficials». En aquests tres casos, es considera que s’ha realitzat un abandonament de l’animal i es produeix a actuar en conseqüència.



Captació



El reglament també especifica quina és l’actuació que ha de seguir la gossera i la gatera a l’hora de recollir animals. Així, la legislació matisa que el Servei de Recollida de dits establiments «s’encarrega de recollir els gossos i els gats domèstics abandonats i els transporta a la gossera o la gatera oficials».

Per tant, només aquells animals que provinguin d’una casa, que hagin estat sota la custodia d’una persona, podran anar a la gossera o la gatera per tenir una segona oportunitat.



Els qui ja hagin nascut al carrer o que per diversos motius portin anys vagant per les vies urbanes, no tindran l’oportunitat de passar per les instal·lacions governamentals i trobar una nova llar a través d’aquestes. Per sort, però, sempre hi ha ànimes caritatives que s’encarreguen d’aquestes colònies rodamons i que es preocupen per la seva supervivència.



Recuperació de l’animal



El reglament estableix que la gossera i la gatera es fan càrrec de tot animal no identificat recollit pel Servei de Recollida o portat a les instal·lacions per una tercera persona durant un termini màxim de vuit dies naturals perquè el propietari «pugui presentar la documentació que n’acrediti la propietat».



Tot i això, si l’animal portat (per qualsevol de les dos vies comentades anteriorment) és identificat, la gossera i la gatera s’en fan càrrec durant un termini màxim de 10 dies després que el propietari hagi estat avisat. Un cop transcorregut el temps fixat, si el propietari no ha anat a recuperar l’animal, aquest es considera abandonat, i si no hi ha cap impediment sanitari o de comportament, es posa en adopció i ha de passar tot el procés reglamentari perquè algú altre el pugui adoptar.



En el cas que no es pugui localitzar al propietari en el termini de 15 dies naturals, el Govern publica l’avís corresponent al BOPA i, un cop transcorregut el termini de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació, l’animal pot ser donat llavors en adopció.



Les despeses originades pel manteniment, inclosa l’alimentació, les despeses d’identificació i sanitàries, si escau, dels animals acollits a la gossera o la gatera oficials són assumides pel propietari de l’animal «sempre que se l’identifiqui», segons puntualitza el reglament.



En cas de no ser així, la despesa ocasionada pels animals «dels quans no hi ha propietari conegut és imputada al Departament d’Agricultura pel gestor de les instal·lacions».