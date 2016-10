Juan Pujadas s’adjudica en scratx l’Open d’Andorra

L’Aravell Golf Club va acollir la segona edició de l’Open d’Andorra, que va comptar amb la participació de 57 jugadors, tan nacionals com forans. Els golfistes no es van trobar amb unes condicions fàcils del camp, que es trobava pesat per les pluges que s’havien precipitat tant la nit anterior com durant la setmana. En la categoria scratx va imposar-se Juan Pujadas.



L’esdeveniment, que està patrocinat per Crèdit Andorrà, l’organitzava el Club de Golf Principat i entra dins el calendari de la Federació de Golf d’Andorra (FGA), juntament amb la Copa d’Andorra, que es va desenvolupar el passat mes de setembre a Soldeu. Els jugadors van trobar-se amb unes condicions complicades per disputar aquest Open, ja que les pluges precipitades al camp de l’Alt Urgell van provocar que el terreny ben cuidat amb greens ràpids que acostuma a tenir passés a deixar-lo molt humit, amb zones enfangades i bases d’aigua en alguns búnquers, fent que el camp estigués pesat i lent. La bola no corria com és normal, que feia que els golfistes necessitessin més cops del que seria habitual per completar cada forat del camp.



Tot i així els participants van poder gaudir d’un torneig de qualitat. El guanyador en categoria scratx va ser el murcià Juan Pujadas, del Club de Golf Altorreal. El podi el completaven dos jugadors andorrans. Ricard Morat era segon i Àxel Zunzarren tercer. En handicap inferior la victòria se l’adjudicava Juan José Yubero, seguit per Pujadas i Morat. En superior el guanyador era Gerard Rieger. A continuació es classificaven José Daniel Varas i Sílvia Riva. Precisament aquesta jugadora va ser la vencedora en categoria femenina. En sènior es va imposar Josep Maria Rossell.



Després del torneig es va portar a terme un dinar de germanor entre els participants al restaurant d’Aravell i posteriorment es va procedir a l’entrega de premis als més destacats de l’esdeveniment i es va realitzar un sorteig amb diferents regals. L’FGA destaca l’organització d’aquest Open d’Andorra i l’experiència que l’ens va agafant des de que va crear-se. De cara a l’any vinent tornarà a comptar en el seu calendari amb aquest torneig i la Copa d’Andorra.