Massa pel MoraBanc

Acaba la condició d’invicte del BC MoraBanc Andorra. En el primer desplaçament de la temporada va perdre (95-77). Va fer-ho en la sempre complicada pista del Baskònia. El conjunt del Principat hi anava sabent el que es trobaria. Ho havia treballat, però a l’hora de la veritat es va veure que no havia fet bé els deures, perquè els bascos justament van fer mal en allò que millor saben fer, imprimir velocitat i defensar fort, al que se li suma l’enorma qualitat que posseeixen cadascun dels seus jugadors.



El protagonisme georgià va ser evident des del començament, perquè a la pista se’n podien trobar tres, un per part vitoriana i dos per l’andorrana. Sobretot imperava la figura de Shengelia, autor dels sis primers punts dels locals. Shermadini amb una esmaixada també es feia veure. El MoraBanc perdia pilotes, que permetia ràpides transicions, una circumstància que des d’un primer moment es volia evitar sabent el control de la velocitat que té el rival. Joan Peñarroya va haver de demanar un temps mort quan l’equip es trobava set punts per sota. Va aconseguir el que buscava, tallar un ritme que no convenia als seus. Akognon i Burjanadze s’encarregaven d’encistellar, sobretot el georgià, que no errava en els tirs lliures i sis punts seguits permetia concloure el quart 28-25.



La tornada a la pista portava un triple de Walker per igualar el marcador i tot seguit en feia un altre per tornar a posar per davant el seu equip. Eren els millors minuts andorrans, amb l’aler nord-americà que amb una entrada a cistella també anotava. Schreiner, amb dos triples, permetia posar-se sis per sobre (36-42). Era un moment dicisiu per encarar el matx, però a partir d’aquí els bascos van posar tota la seva maquinària en funcionament, just després del temps mort demanat per Sito Alonso. I així arribava un parcial de 12-2 que ho canviava tot. Shengelia i Blazic anotaven 7 punts entre tots dos. Peñarroya seguia protestant i així li va caure una falta tècnica, que permetia als alavesos capgirar el marcador, amb Bargnani començant a veure cistella. No hi havia manera de posar fre a l’atac visitant, ni hi havia clarividència a l’hora de llançar. A més, Shermadini errava dos tirs lliure. Al descans el marcador mostrava un 48-44.

Tercer quart fatídic / L’enfrontament estava del tot obert, però les dinàmiques ja eren diferents. El Baskònia pujava la marxa i aquí es va poder comprovar tot el potencial amb què compta. El MoraBanc feia aigües per tot arreu. Antetokounmpo tornava a demostrar que l’adaptació a la Lliga Endesa li està costant horrors. Rebia una tap de Bargnani, que servia al Baskònia a sortir al contraatac per a que anotés Luz. Les pèrdues i transicions ràpides es repetien. I aquest era un element que el conjunt andorrà sabia que podia passar i que no volia de cap de les maneres, però no sabíen com frenar-ho. Les distàncies s’anaven ampliant i el matx ja es veia que no es podria tirar endavant. Akognon tenia el canell calent, ja fos des de la mitja com la llarga distància. Shengelia seguia a la seva. Mentre que el californià acabaria amb vint punts el georgià ho faria amb dinou. Hanga acompanyava en forma de triple. Shermadini, que seria el màxim anotador del MoraBanc amb quinze punts, era l’únic que evitava que la sagnia fos major. Burjanadze i Navarro també ho intentaven, però l’equip es veia del tot superat. Akognon estava en pla estel·lar. Una triple de Hanga sobre la botzina significava la major distància entre tots dos conjunts en tot el partit, de dinou punts (84-65). En només 10 minuts els andorrans n’havien rebut 36, el que va decantar totalment la balança.



Al darrer quart la intensitat va baixar per l’evidència en el marcador i a la pista. L’anotació es va detenir a causa dels desancerts i la quantitat de pilotes perdudes en ambdues bandes. Només calia esperar al final del matx, perquè estava del tot decidit. Nacho Martín va aconseguir materialitzar els seus primers punts, i Jelinek, que en l’aparat d’anotació no va brillar com en els anteriors partits, va maquillar els seus números. Aquesta és la primera derrota de la temporada després d’una arrencada amb dues victòries seguides. Era una pista on es pot perdre i d’on s’han d’extreure conclusions, perquè dissabte arriba al Principat un equip que està del tot endollat, el Dominion Bilbao Basket, que és un dels colíders i que suma quatre triomfs en els mateix nombre de partits. Ahir era capaç de carregar-se a l’FC Barcelona Lassa.