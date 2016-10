Notícia Allotjament rural a Taús que generarà més energia que la que consumeixi El projecte preveu, mitjançant plaques solars, un estalvi energètic del 90% Part superior del nou allotjament eficient de Taús.

Aquesta setmana s’està construint a Taús, al municipi alturgellenc de les Valls d’Aguilar, un «allotjament positiu» que es destinarà a turisme rural i comptarà amb quatre apartaments. La casa, Cal Rossa, es distingeix pel fet que generarà més energia que la que consumirà, ja que s’ha dissenyat amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficiència energètica dels allotjaments.

Tot aprofitant la bona orientació sud que ja tenia i buscant uns aïllaments adients, uns bons tancaments i un sistema de ventilació que aprofitarà l’aire calent interior, es preveu que s’assoleixi un estalvi energètic del 80-90% respecte a un allotjament convencional

D’altra banda, la il·luminació i els electrodomèstics de baix consum permetran que l’energia necessària pel funcionament dels allotjaments sigui realment molt poca. Tots aquests aspectes faran que sigui una de les poques amb aquestes característiques al Pirineu. Les nombroses hores de sol que hi ha a Taús s’aprofitaran a través de les plaques fotovoltaiques de manera que cobriran amb escreix les necessitats energètiques de l’habitatge, ha explicat l’arquitecte Josep Bunyesc.

Segons l’estudi de balanç energètic elaborat, es preveu que les plaques fotovoltaiques generin més energia de la que es consumeixi al cap de l’any. Aquest fet permetrà utilitzar aquesta energia excedent per a d’altres finalitats, com ara alimentar bicicletes o cotxes elèctrics.

Un dels promotors és Xavi Escribà, que ha explicat que totes aquestes característiques convertiran Cal Rossa en un Allotjament Rural Positiu. Fins i tot podria arribar a subministrar energia a d’altres cases del poble, si la llei ho permetés.

Aquest projecte, en el que també ha participat l’enginyer Jordi Oliveres, posarà en valor l’estalvi d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’ús de materials renovables i el benefici econòmic enfront el sistema convencional. La pretensió és que els resultats demostrin que economia i ecologia poden anar de la mà, tot creant un model energètic que evolucioni vers l’autosuficiència dels edificis, especialment en aquesta zona del Pirineu on es gaudeix de moltes hores de sol però on hi ha molt poca densitat de població i unes costoses i obsoletes infraestructures de transport energètic.

Aquesta obra ha suposat una inversió d’uns 400.000 euros i compta amb ajuts del programa Leader. Està previst que estigui finalitzada a la primavera de l’any que ve.