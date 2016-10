Notícia Brau guanya el Campionat de Catalunya sènior d’esquí de rodes El títol s’ha decidit amb els resultats conjunts de la Rabassa i Canillo Podi U14 femení del Campionat de Catalunya d’Esquí de Rodes 2016.

Sergi Brau (CENA) s’ha proclamat campió de Catalunya sènior d’esquí de rodes, després de fer el millor temps global en les dues proves puntuables, la Pujada a la Rabassa que es va celebrar el passat 9 d’octubre i la Pujada Canillo-Montaup, que ha tingut lloc aquest dissabte dia 15. Brau va vèncer amb una suma de temps de gairebé una hora justa (1h00min21s). El segon lloc del podi va ser per a Manel Rullán (1.02:18) i el tercer per a Òscar Jorba (1.05:28). Tots dos són també membres del CENA de Tuixent. En U20 el guanyador ha estat Carles Serra, de l’ECPCGR, amb un temps d’1h24:36.

En U18 femení, Carola Vila (Naturlàndia) i Sara Erola s’han proclamat campiona i subcampiona, amb uns temps totals d’1h15:39 i 1h33:52, respectivament. En homes, Jan Riach, del Puigcerdà (PEC), s’imposa amb 1h23:35, seguit d’Hasier Ferrando, del Naturlàndia (NEC), amb 1h26:30, i d’Alex Segura del PEC (1h46:00).

En U16, el campió masculí ha estat Martí Forcada, també del PEC (1h13:11), per davant de Joan Carles Sanchez, del CENA (1h30:35), i Josep Miret, del CEFUC (1h37:05). La campiona femenina d’aquesta categoria ha estat Ona Ferrando, del NEC (55:05); i la subcampiona, Núria Malea, també del club lauredià (1h33:51.37). En U14, els campions de Catalunya han estat Jana Sellés (40:36) i Bernat Sellés (37:28), ambdós del Bellver.

El podi femení l’han completat Queralt Gamisans, del PEC (45:16), i Claustre Montaner del CENA. I el masculí, Iker Morales, del NEC (43:42) i Xavier López, del Bellver (45:57).

En U12 dones, els dos primers llocs van ser per a Maria Sellés (49:18) i Laia Sellés (55:56), del Bellver. En U12 masculí, el nou campió és Marc Colell, del CEFUC (40:34), seguit de Marc Grioche del NEC (55:33). En categoria U10 va vèncer Ricard Canela, del CENA (45:54). H