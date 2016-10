Notícia El Cadí CK obté 19 podis més a la quarta prova de la Copa Catalana de Promeses Victòries de Noemí Font, Mariona Garreta, Adrià Herreros, Marc Vicente, Manel Contreras i Jan Vicente Cadí CK - Joves Promeses Autor/a: MARC MORAGUES

El Cadí Canoë-Kayak ha repetit la primera posició per equips a la quarta prova de la Copa Catalana d’Eslàlom de Joves Promeses, que s’ha disputat aquest dissabte passat. Aquesta última competició estava programada a Arfa, però finalment es va traslladar al Parc Olímpic del Segre a causa de l’augment del cabal per les recents pluges.

Els més joves del club urgellenc van sumar un total de 19 podis, de 33 possibles. En les categories femenines, en K1 infantil el podi va estar format per Noemí Font, Aina Ferrer i Valentina Torras. Font i Ferrer també van repetir el primer i el segon lloc en C1 infantil. Mariona Garreta va guanyar tant en K1 com en C1 aleví, mentre que Míriam Albertón va ser segona en K1 aleví, per davant de Noa Cot (AE Pallars).

Pel que fa a les categories masculines, en C1 infantil Adrià Herreros va vèncer i Norbert Aguilera va ser tercer, per darrera del pontsicà Aleix Jou. El mateix podi es va repetir en K1 infantil. En C1 aleví va guanyar Marc Vicente, per davant del pallarès Jonc Hurtado, i Manel Contreras va quedar tercer. En K1 aleví el guanyador va ser Manel Contreras, per davant de Marc Vicente. De la seva part, Jan Vicente va ser el millor en C1 benjamí, seguit de Faust Clotet, i també en K1 benjamí, en què Azuka Mbelu va finalitzar tercer.