Verdú guanya el pols per participar a la Copa del Món de Soelden

Només hi havia una plaça i aquesta se la jugaven Joan Verdú i Marc Oliveras. Finalment serà el primer qui sigui a la primera Copa del Món de la temporada, que es disputarà a Soelden (Àustria) aquest diumenge amb un gegant. Serà el debut de l’esquiador en aquest calendari.



L’elecció es va realitzar amb el test efectuat ahir a l’estació de Tignes (França). Els dos corredors van realitzar tres mànegues, de les quals comptaven les dues millors. Els cronos van afavorir Verdú. «Anar a Soelden em fa il·lusió perquè havia fet Olimpíades i Mundials, però Copes del Món cap. Ara hi aniré, però sense ficar-me més pressió del compte. Intentaré donar-ho tot i fer el meu millor esquí, no busquem cap resultat perquè anar a pels trenta és encara una fita molt exigent, però intentaré donar el meu màxim», indica l’esquiador, remarcant que «és la primera Copa del Món i hi haurà molta competitivitat perquè ara en el calendari no hi carreres. Em barallaré amb els millors i veuré com esquio en una pista d’aquestes característiques».



El director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, assenyala que l’objectiu «és que faci el seu millor esquí, que gaudeixi i que en tregui una bona experiència». Són conscients que el nivell a Soelden serà «molt dur, perquè allà hi serà tothom. A més és una pista relativament fàcil i en la qual generalment tothom va molt i molt ràpid».