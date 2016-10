Continuïtat a l’equip

La Copa del Món va concloure amb els tres corredors andorrans en el top 10 de les seves respectives especialitats. I no només això, perquè Ferran Teixidó pujava per segon any consecutiu al tercer caixó del podi. Òscar i Marc Casal en les Skyrace finalitzen vuitè i novè, respectivament. Els tres components actuals seguiran la pròxima temporada, a la que es pot confirmar el retorn de Xavi Teixidó, que abans de l’inici d’aquesta havia deixat el conjunt.



El rendiment mostrat al llarg del curs i les opcions de podi que han tingut sempre en els seus respectius calendaris fa valorar especialment la classificació final. «No els felicito pel que han aconseguit, sinó que vaig més enllà i els agraeixo el que han fet durant tota la temporada», afirma Carlo Ferrari, director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), remarcant que «els resultats són increïbles i és molt destacable com ho han portat i ho han viscut. De principi a fi ho han donat tot». La pròxima temporada confien en poder repetir èxits perquè «estan tots animats per continuar» i podran mantenir un calendari com el que han desenvolupat perquè «són corredors que estan com estan perquè s’han especialitzat. Aquest any no hem fet molt bé. Cada esportista s’ha centrat en el seu programa».



Teixidó repeteix la tercera plaça a les curses verticals després de ser quinzè a Limone sul Garda. En aquesta ocasió «s’ha quedat a només 0,4 punts del segon lloc. Estic segur que hagués aconseguit aquesta posició si no haguessin canviat el recorregut, que s’adaptava més a les seves característiques. Però tot i així es va quedar a només un 7,6% del primer, el que vol dir que portava la cursa molt ben preparada», assegura Ferrari , que destaca el cartell de participants que hi havia i «s’ha de saber qui té al davant i al darrere». També ressalta el resultat de l’Òscar a l’Skyrace, quedant-se a «un 8% del primer» i que tota la temporada «sempre ha està allà». Per la seva part, el turmell del Marc finalment no va aguantar i va abandonar a Itàlia: «S’hagués merescut acabar millor la temporada perquè ha fet curses molt bones».

Retorn de Xavi Teixidó / Tot sembla indicar que l’equip d’estiu tindrà un nou component el pròxim any, amb la tornada de Xavi Teixidó per fer la Copa del Món d’Ultres. «Hem començat a parlar amb ell, però no hi ha res tancat encara, però la seva idea és tornar a córrer i si està fort nosaltres estaríem encantats que tornés. Dependrà d’ell», admet Ferrari. Teixidó va participar diumenge a la prova de 10 quilòmetres a Limone sul Garda, finalitzant segon amb un registre de 54.15 minuts, només superat per l’italià Andrea Rota amb 53.33. El corredor aquest any ha guanyat proves destacades al país, com la Mític de l’Andorra Ultra Trail Vallnord i Els 2900 Alpine Run.

Exigència per entrar / L’equip nacional ha destacat per comptar amb pocs efectius però tots presentant un rendiment del màxim nivell. I és aquest el que demana la FAM per entrar al conjunt. Per aquest motiu no hi ha previst ampliar-lo sinó es produeix alguna novetat significativa. «Hi ha dos o tres corredors que ho estan fent bé i a veure quina progressió tenen. Han de fer un pas més i que tinguin uns mínims sòlids, perquè com a federació hem de ser exigents. Els que estan a l’equip han posat el llistó molt a munt. No és fàcil arribar al seu nivell», afirma Ferrari, que pensa amb la base i vol «donar alguna opció més als joves», que aquest any van participar al Campionat del Món juvenil. L’any vinent hi ha Europeu i també vol que hi participin, a més de fer-ho en alguna altra prova per a foguejar-se. L’apartat femení tornarà a ser la pota coixa que té l’equip. Tornarà a haber-hi absència de corredores, però no defalliran i «esperem que alguna noia s’animi».

Reconeixement / Andorra sempre té el handicap de la població per treure esportistes de nivell d’elit mundial. Per això, quan els té, és «un gran honor. No és gens fàcil. Potser no són els número u però estan allà, sempre amb els millors. La dinàmica que estem seguint és bona i esperem que pugui continuar i es transmeti a altres». Aquesta circumstància fa que a internacionalment en el món de les curses de muntanya la tasca que es realitza al país es destaqui: «Fora som reconeguts, com a esportistes e nivell i perquè som competitius».