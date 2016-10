Notícia Un informe de Liberals critica l’acció del síndic en el ‘cas Mateu’ El document assegura que Vinceç Mateu i Mònica Bonell haurien d’haver convocat la Comissió Permanent Tres dels consellers liberals, Costa, Gallardo i Pintat, en una sessió al Consell General. Autor/a: TONY LARA

Un informe jurídic encomanat pel Grup Parlamentari Liberal critica l’actuació dels síndics generals, Vicenç Mateu i Mònica Bonell, en l’afer de la ja exconsellera Meritxell Mateu i posa en dubte la seva imparcialitat. Segons aquest document, els síndics tenien l’obligació de convocar la Comissió Permanent per analitzar les possibles incompatibilitats existents entre la feina de Meritxell Mateu com a consellera i com a assessora per a Banca Privada d’Andorra (BPA) un cop es va fer pública aquesta darrera relació laboral.



El text recorda que els grups parlamentaris han d’informar a la Junta de Presidents a l’inici de la legislatura d’aquells consellers generals que s’agafen al règim de jornada completa. I afegeix que «és obvi que si existeix l’obligació de comunicar en Junta de Presidents el nombre d’integrants d’un grup parlamentari que gaudeixen d’aquest règim, és també lògic que s’informi igualment a la Junta de Presidents de les variacions que puguin produir-se durant la legislatura, i això no va succeir».



Els liberals critiquen també que l’informe que va ser elaborat per sindicatura arran d’una demanda del conseller general del grup mixt, Pere López, sobre aquestes possibles divergències «interpreta les incompatibilitats des d’una visió absolutament restrictiva», sense tenir en compte «l’esperit del que pretenen els articles 11 i 8 del Reglament del Consell General». Aquests dos punts, apunten, tenen com a objectiu «que els consellers no es vegin impulsats per tercers a l’hora de prendre decisions». I insisteix en què l’informe elaborat per sindicatura «només es refereix a una incompatibilitat de càrrecs, i el que cal defensar, en tota la seva extensió, és que el procediment parlamentari es trobi absent d’influències alienes».



Els serveis jurídics del grup liberal manifesten que l’informe de sindicatura obvia qualsevol vulneració del Codi Penal quant a tràfic d’influències, així com del Conveni penal sobre la corrupció elaborat a Estrasburg l’any 1999.



També destaquen que els síndics, a través dels articles 7,15 i 86 del Reglament del Consell General podien demanar explicacions «a tot conseller que s’aparti de la missió que té encomanada, per després prendre aquelles decisions que s’escaiguin i posteriorment informar-ne a la Junta de Presidents o a l’òrgan que toqui». «Els síndics generals no poden limitar-se a encarregar un informe i quedar-se per això aixoplugats creient que la seva missió s’ha complert», sentencien.



Finalment, el text que serà presentant pel grup liberal a sindicatura, remarca que el seu objectiu no és un altre que «donar llum a les obligacions e cadascú en l’àmbit parlamentari i del que cal interpertar per incompatibilitats en la funció de Conseller General».