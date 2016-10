Notícia La Plataforma de Funcionaris demana la dimissió d’Alcobé Els sindicats consideren «escandalosa» la situació del ministre El ministre Jordi Alcobé. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els sindicats de la Funció Pública qualifiquen «d’escandalosa» la relació laboral que el ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, va mantenir amb Banca Privada d’Andorra (BPA) fins el 2012, un any i mig després d’entrar a l’Executiu. Consideren que la vinculació del demòcrata «en pràctiques poc ètiques» és motiu de cessió i per això demanen al cap de Govern, Toni Martí, que accepti la dimissió presentada per Alcobé la setmana passada. «El fet de treballar per a l’entitat bancària BPA, coincidint més d’un any amb el càrrec polític de ministre, hauria d’ésser totalment incompatible, com ho és el fet d’ésser funcionari i no poder treballar en l’àmbit privat», argumenten.



En un comunicat enviat per la Plataforma de Funcionaris que actualment està formada per vuit sindicats –SFD, SEP, SIP, ABA, A118, CFPA, SPA i USdA– recorden que el propi ministre va dir davant dels mitjans que «el projecte està per sobre sempre de les persones i tots som prescindibles». Això, asseguren, «cal demostrar-ho en fets i no en paraules» i «començar la reforma de l’administració amb bon peu, sense persones relacionades en possibles implicacions de trames d’interessos privats».