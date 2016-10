Les noves activitats impulsen un 30% les vendes a Pal-Arinsal

Dimecres de la setmana passada es va tancar la temporada d’estiu a Vallnord-Pal-Arinsal amb un 30,7% més de vendes en relació a l’estiu de l’any passat. Les claus d’aquest èxit rauen en les inversions realitzades en les noves activitats d’aventura, la consolidació de Vallnord Bike Park La Massana i l’èxit de la Copa del Món de BTT.



Des que va començar el passat més de maig, la darrera temporada d’estiu ha estat tot un èxit, també en relació a la despesa mitjana que han realitzat els clients –veient-se el sector de la restauració com un dels principals afavorits per l’avinentesa. La incorporació d’una renovada oferta culinària i un temps molt benèvol han estat els factors clau per a l’augment de la facturació en restaurants i bars –sobretot gràcies a les terrasses.



Les novetats per les que va apostar el camp de neu consisteixen en el parc de cordes i el kàrting elèctric de Vallnord Mountain Park. Pel que fa a Vallnord Bike Park, es consolida el seu prestigi a nivell internacional i veu reforçada la seva imatge, sobretot gràcies als Mundials que van celebrar-se el 2015 i la Copa del Món d’aquest mateix estiu –moment en què van registrar-se més de 36.000 visitants únics, assolint-se els objectius establerts a principis de temporada.

Públic fidel / El perfil de client que assisteix a l’estació continua sent el mateix: famílies i joves. La majoria d’ells vénen expressament des d’Espanya –amb una clara majoria de catalans–, tot i que cada vegada estan arribant més francesos a causa dels Mundials i la Copa del Món.



Pel que fa al forfet anual Bike & Ski, es tracta del segon any consecutiu que es comercialitza. L’augment de més del 6% en la seva venda fins el dia 30 de setembre es veu afavorit per la competitivitat del preu i la variabilitat d’activitats que ofereix el producte.



En relació a la temporada d’hivern, l’estació no iniciarà la seva activitat fins el dia 2 de desembre si les condicions són les òptimes.