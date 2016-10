El mes de setembre tanca amb un 47% d’ocupació al sector hoteler

L’ocupació hotelera del mes de setembre va arribar al 47,39%, un 2,45% més que el mateix període de l’any anterior (46,26%), segons mostren les darreres dades publicades per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). El portaveu de l’entitat, Manel Ara, va explicar ahir que el novè més de l’any «sempre és més fluix» però que malgrat això enguany s’ha aconseguit arribar a gairebé el 50% d’ocupació i superar les xifres de l’any 2015. De fet, aquest setembre es van registrar les millors dades aconseguides en el mateix mes des de l’any 2011. L’última dada supera també per segon any consecutiu la mitjana –calculada amb dades des del 2011– que frega el 43% d’ocupació.Manel Ara va apuntar que esdeveniments com el Mundial de BTT van propiciar aquesta millora especialment a les parròquies de la Massana i Ordino. Per contra, va puntualitzar que el fet que enguany l’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, fos un diumenge i per tant, no hi hagués pont, va condicionar negativament l’arribada de turistes al Principat. Del contrari, va afegir, «les dades encara haguessin pogut ser millors i superar amb més diferència les de l’any passat».La darrera dada doncs, «confirma la tendència positiva de tot aquest 2016, sent ja l’any que acumula millors percentatges des del 2011». Per això, i a només tres mesos per acabar l’any, des de la Unió Hotelera preveuen tancar el 2016 amb xifres superiors a la mitjana (51,51%). Una pujada que s’atribueix «als signes de recuperació en l’economia, especialment a l’Estat espanyol», així com a esdeveniments culturals i esportius que van tenir lloc a l’estiu com el Cirque du Soleil o el Tour de França.Amb tot, Ara va reconèixer que la millora dels quatre darrers mesos «s’ha desaccelerat». I és que després de la taxa del 40% aconseguit el mes de juny –38% més que el 2015–, i el 64% del juliol –un 19% més que l’any anterior–, el mes d’agost i setembre la millora no va ser tan notòria. Així, el mes d’agost es va arribar a un 76% d’ocupació, un 5% més que l’any precedent i el setembre un 47%, un 2,45% per sobre que el 2015. Per això, el portaveu de la Unió Hotelera va recalcar que «ara hem d’estar atents als últims mesos que queden per aconseguir tancar amb les millors xifres possibles».Pel que fa a la resta de mesos, gener, febrer, març i agost van superar el 70% d’ocupació, juliol el 60% i setembre i juny el 40%. En aquest darrer destaca especialment la millora ja que l’any passat va acumular la pitjor xifra des del 2011 amb encara no un 30% de clients.Els únics mesos que van ser negatius van ser l’abril i el maig, i cal dir que aquest darrer amb només una diferència del 0,4% respecte l’any precedent. Per tant, el quart mes de l’any és l’únic amb una baixada representativa, amb un 40% menys d’ocupació que el 2015 arribant només al 28%. El motiu d’aquest descens és, tal com van confirmar des de l’UHA, el fet que Setmana Santa fos enguany el mes de març.La Unió Hotelera ha preparat també un pla estratègic a 5 anys vista amb l’objectiu de millorar la participació dels seus membres i aconseguir una millor professionalització del sector. Amb la nova junta presidida per Manel Ara «s’obre una nova etapa on hem proposat treballar per comissions, d’una manera més transversal i per objectius».Actualment, la junta de la Unió Hotelera la formen 12 membres. Pel que fa al nombre d’associats, a dia d’avui en són 133, una xifra que també s’han proposat superar malgrat que no s’han marcat un nombre concret. Així mateix, també tenen pensat incorporar un nou gerent a l’equip.

El portaveu de la Unió Hotelera (UHA), Manel Ara, va exposar ahir que aquesta setmana començaran a treballar amb el Govern per elaborar els reglaments de la nova llei d’allotjaments turístics. Segons va declarar, «estem a favor de l’esperit de la llei però cal treballar amb les especificitats de cada establiment». En aquest sentit, Ara també va informar que des de la UHA han demanat reunir-se amb tots els grups parlamentaris per exposar-los el seu punt de vista i poder treballar conjuntament.



El portaveu de l’entitat va recordar que la llei ha de recollir una reglementació «per tots els partaments que fins ara no pagaven els mateixos impostos que la resta del sector», de manera que «s’eliminarà el lloc d’al·legalitat on estaven fins ara». «La llei obliga a tenir un número de registre fins i tot per anunciar-se a Internet», va afegir.

Els reglaments també tindran en compte aspectes com la qualitat o la reputació online dels establiments a l’hora de classificar-los. Tot plegat obligarà, va opinar Manel Ara, a millorar les prestacions del sector i «això contribuirà i ajudarà al país a oferir una oferta millor».