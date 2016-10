15.000 exemplars per a la memòria

Un llibre adquirit quan comptava amb l’edat de «14 anys», pels volts de l’«any 52 o 53 del segle passat», donava inici a una biblioteca que avui dia es composa de més d’una desena de milers de llibres als que s’afegeixen documents manuscrits per valor d’uns altres cinc milers. «La totalitat» d’aquest material bibliogràfic, de valor incalculable per al seu cedent, passarà en els propers mesos i de manera «irrevocable i perpètua» –així ho estableix el conveni– a ocupar els prestatges de la Biblioteca Comunal de la Massana i, conseqüentment, a enriquir el ventall de material per al coneixement accessible per a la societat en general i per a l’andorrana en concret.



Història, religió i política/ La importància de la donació del fons bibliogràfic d’Antoni Morell a l’òrgan comunal massanenc no rau únicament en el destacable fet d’aplegar 15.000 exemplars avui dia i des que adquiria aquell primer document en la seva adolescència. El valor incalculable de la cessió es troba en la seva configuració, que desemboca de la vida professional de l’escriptor massanenc. D’aquesta manera, el fons d’Antoni Morell passa per la religió, amb obres com les Confessions de Sant Agustí; la filosofia i la docència, tot plegat relacionat amb la seva època acadèmica tant com a alumne com a professor. Però també molta literatura «catalana, en castellà i d’autors italians», obres de «gent de calçada».



El més destacable per al país és, no obstant, la documentació que es desprèn després de «12 anys com a secretari de la Casa de la Vall» així com de «molta cosa d’Andorra» recopilada com a conseqüència de la seva activitat en l’orbe polític del Principat, clau per a la seva història i, per tant, per a les generacions actuals i futures a la disposició de les quals posa el seu tresor.