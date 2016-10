El RECcrea obre les seves inscripcions, fins a l’abril

Torna el concurs de curtmetratges RECcrea, amb premis valorats entre els 300 i els 700 euros i que serviran per a comprar en un establiment del país. El període de participació es clourà el 21 d’abril vinent.



El Servei de Política Lingüística del Govern, del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i l’Associació Ull-Nu presenten el tercer Concurs de curtmetratges RECcrea, un projecte de dinamització adreçat als estudiants de tercer i quart de segona ensenyança per promoure la creativitat audiovisual en català.

Els curtmetratges que es proposen als estudiants han de ser de ficció, de temàtica lliure, en llengua catalana i no poden durar més de deu minuts. El Govern recorda a través d’una nota que el termini per lliurar els originals a l’SPL s’acaba el 21 d’abril del 2017.



El RECcrea inclou dues fases formatives a les aules. La setmana del 21 al 25 de novembre, el guionista Albert Galindo explicarà què és i com es crea un guió, i els mesos de febrer i març tindran lloc les sessions sobre l’elaboració dels curtmetratges a càrrec de l’Associació Ull-Nu, que també oferirà assessorament pel que fa a la direcció d’actors i la supervisió del treball audiovisual. Els tres primers classificats rebran vals de compra per a Pyrénées Andorra (de 700, 500 i 300 euros, respectivament) i els seus curts s’emetran a Andorra Televisió. A més, tots els finalistes rebran un diploma acreditatiu i un obsequi. En la segona edició del concurs es van presentar 38 treballs i hi van participar 141 alumnes.