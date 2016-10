Detingut un home per tocar-se davant de menors

La tarda de dissabte els agents del Cos de la Policia van detenir a la capital un home que, presumptament, s’hauria fet tocaments sexuals quan es trobava en presència de dues menors d’edat. En les infraccions contra el patrimoni també cal lamentar la presència d’un infant. Un home de 32 anys va ser controlat pels funcionaris de l’ordre després que es constatessin diversos robatoris en què, presumptament, s’hauria ajudat d’una nena de 10 anys.



Un individu de 36 anys va ser arrestat a la capital el cap de setmana acusat d’un delicte contra la llibertat sexual pel que haurà de respondre davant de la Justícia. Dues menors haurien denunciat com l’home es tocava, en la seva presència i en zones indegudes quan es trobaven en un espai públic.



El balanç d’actuacions policial de la darrera setmana inclou un altre capítol lligat amb una menor. En aquest cas, l’infant hauria estat utilitzada per part d’un estranger acusat de diversos robatoris pels que va ser detingut a la frontera hispano-andorrana. Les investigacions dels agents van portar a determinar que l’acusat venia al Principat de furtar productes de cosmètica i perfumeria. Va arribar a venir fins a vuit vegades aquest any i es calcula que va sostreure uns 6.000 euros en dos establiments d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, a més de 400 euros en efectiu d’una caixa registradora d’una farmàcia de la capital.

Diverses agressions / Nou cas de maltractament en l’àmbit domèstic. Un home de 44 anys va ser encarcerat el matí del passat dilluns no només per agredir la seva parella sinó per enfrontar-se, a més, contra els agents encarregats d’intervenir contra els maltractaments domèstics. També degut a una actuació violenta van ser acusades dues joves de 18 i 26 anys a Sant Julià de Lòria. Aquestes van agredir una tercera dona a la via pública i arrel d’una discussió.



Els agents van decomissar, en el transcurs de la setmana passada, fins a 18,5 grams de productes estupefaents. El cas més destacat és el d’un home de 40 anys que pretenia accedir al país amb 1’1 grams de cocaïna i 10 d’haixix. També amb haixix s’enxampava una dona de 30 anys que duia 3 grams, a més d’1’5 grams de cocaïna i una pastilla de DMDA. Per últim, tot plegat a la frontera amb Espanya, s’enxampava un jove de 30 anys en possessió de 2’9 grams d’speed.

Trànsit/ Les vuit detencions restants efectuades per la Policia la setmana passada guarden relació amb la seguretat del trànsit, entre els quals una dona de 36 anys que resultava ferida en un accident quan conduïa amb una taxa d’alcohol de 2,36 g/l. Cal destacar un altre ferit per posar-se al volant sota els efectes de l’alcohol, la matinada de divendres.