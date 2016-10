Els tècnics sanitaris demanen reconeixement professional

Els tècnics d’emergències sanitàries reclamen que la seva professió sigui reconeguda així com gaudir de més formació. Amb aquest objectiu, el maig passat van crear l’Associació de Tècnics d’Emergències Sanitàries (Atesand) per reivindicar millores en el seu sector.



El president d’aquesta nova entitat, Josep Miquel Rodríguez, va exposar ahir que els principals objectius són reglar la formació necessària obligatòria per obtenir el títol de Tècnic d’Emergències Sanitàries (TES), ja que a dia d’avui a Andorra no està contemplat, així com fomentar la formació i col·laborar amb les institucions del país en l’elaboració de protocols en l’àmbit del transport sanitari assistencial. «La professió ha de comptar amb gent que estigui preparada i que s’hagi format per això», va opinar.



Rodríguez va manifestar que el fet de no ser una professió regulada al Principat els posa en desventatge respecte altres països, ja que, per exemple, no comptem amb una graella salarial igual per a tots. També va posar de relleu que no els permet tenir convenis col·lectius per lluitar pels seus drets. «A nivell laboral tampoc hi ha un conveni que pugui establir uns límits», explicava el president de l’associació que ho exemplificava dient que «quan hem d’anar a renovar papers els que som de fora, la nostra professió ni tan sols surt marcada».



Des d’Atesand van opinar també que és necessari unificar els criteris i requisits que actualment s’han de demanar per accedir a la professió. Volen, així mateix, que es demani el mateix nivell de formació que s’està reclamant a altres països com ara l’Estat Espanyol, on s’està duent a terme un Cicle Formatiu de Grau Mig de 2.000 hores. I van agregar que, precisament a l’estat veí del sud, aquesta formació és obligatòria des de l’any 2012.



En aquest sentit, van apuntar que seria interessant que Andorra també oferís aquesta formació, malgrat que entenen que és complicat pel poc volum de professionals. Actualment al país hi ha una cinquantena de tècnics treballant, ja sigui a Ambulàncies del Pirineu, al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SASS) o a la Creu Roja, una quarantena dels quals ja formen part de l’associació.



Per tal de fer arribar les seves reivindicacions al Govern, el president de l’entitat es reunirà la setmana que ve amb el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany. Ho farà també amb el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, a finals d’aquest mes.



El col·lectiu també va anunciar que participaran a la Fira d’Andorra la Vella que tindrà lloc el proper cap de setmana i on oferiran informació i diverses activitats i simulacions que permetran al públic entendre una mica més la seva tasca laboral.