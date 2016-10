Vall Banc té a punt el canvi de la imatge corporativa

Vall Banc té a punt el canvi de la seva imatge corporativa i segons ha pogut saber aquest rotatiu, en els pròxims dies anunciarà el seu imminent canvi de look.

Sota la premissa «els temps canvien. Així doncs, per tenir èxit tant ara com en el futur, cal adaptar-se a tals canvis» amb què l’entitat bancària es fa a conèixer al seu portal web, calia un rentat de cara que consisteix en mantenir el nom però dissenyat un nou logotip amb l’objectiu d’oferir una imatge de modernització i d’adaptació a l’estratègia comunicativa de la nova empresa, des de mitjans del mes de juliol propietat de JC Flowers.



El color, una mena de marro roure torrat, es mantindrà, amb l’afegit d’altres elements visuals d’altres colors que segons com es mirin, donaran peu a la interpretació.



En la línia de canvis que vol executar Vall Banc, també té previst presentar pròximanent la renovació de les seves oficines, ubicades a l’avinguda Carlemany. Després de treballar en la recerca de projectes per variar la imatge exterior de l’edifici, tant a Andorra com fora de les seves fronteres, s’han decantat per un model en el qual primarà la lluminositat, amb una reforma integral de tota la façana.



Cal recordar que la societat estatunidenca JC Flowers va comprar fa tres mesos l’entitat bancària amb una imatge corporativa i unes oficines concreta, definida per l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) des que es va convertir en el propietari, de manera oficial al juliol del 2015. Tot just un any fins que el va traspassar. Llavors va heretar una base de clients, però l’entitat vol captar una nova clientela i considera que per això, calia un canvi de rumb en l’estratègia comunicativa.



A principis de setembre, el conceller delegat, J. Christopher Flowers, es va reunir amb el cap de Govern, Toni Martí, per fer-li saber del seu compromís per ajudar Andorra a posicionar-se com a plaça financera de referència. Era la seva primera visita al Principat i també va aprofitar per reunir-se amb els directius i empleats del banc per conèixer de primera mà l’estratègia que s’està implementant i que, com es veurà exemplificat de manera imminent en el canvi de la imatge corporativa i de les oficines, ja comença a estar a prop de la fase d’execució.