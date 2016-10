Detecció precoç del càncer de mama amb el programa de cribratge gratuït

Amb motiu del dia mundial contra el càncer de mama que se celebra avui, el Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació vol recordar la importància de la detecció precoç en aquesta malaltia, ja que té més possibilitats de cura quan més aviat es detecta. A Andorra, igual que a la resta de països desenvolupats, el càncer de mama és un dels principals problemes de salut pública. Les dades procedents del registre de càncer mostren que en les dones el tumor de mama és el que es diagnostica amb més freqüència, 30,9% per al quinquenni 2010-2014.



Pel que fa a la mortalitat en dones, en la mortalitat proporcional pels grans grups de la classificació internacional de malalties, el càncer és la segona causa de mort per darrera de les malalties de l’aparell circulatori i d’aquest grup de càncer, el tumor de mama és el que provoca més defuncions. La taxa de mortalitat per càncer de mama per aquest mateix període (2010-2014) va ser d’11,9 per 100.000 dones El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama d’Andorra ofereix a les dones d’edats compreses entre 50 i 69 anys, una mamografia de cribratge gratuïta cada dos anys amb l’objectiu final de reduir la mortalitat i la malaltia associada al càncer de mama en les dones d’aquest grup d’edat.



Les dones són convidades a participar al programa mitjançant una carta personalitzada i un cop han participat, si el resultat de la mamografia no mostra cap troballa, als dos anys tornen a rebre una carta, aquest cop amb dia i hora, per realitzar de nou la mamografia de cribratge. Si hi ha qualsevol troballa que requereix estudis complementaris s’informa a la pacient, el radiòleg els prescriu i si escau els realitza, per lliurar-li un diagnòstic final amb les indicacions corresponents.



El nombre de casos de càncer de mama que s’han detectat en el marc del Programa de detecció precoç des del seu inici fins al moment, ha estat de 65. Així en la campanya 2008-2009 es van enviar 8.293 cartes, es van fer 1.637 mamografies, la participació va ser del 19,74% i es van detectar 12 càncers.