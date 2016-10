La capital canvia el contracte de l’envelat per evitar futurs entrebancs

El Comú d’Andorra la Vella ha fet canvis en el contracte que té establert amb l’empresa encarregada d’instal·lar l’envelat de la Fira per evitar que de cara als propers anys es puguin produir més retards o entrebancs.



En concret, el comú ha afegit «un annex que estableix que en les properes edicions el material de l’envelat haurà d’estar a Andorra un mes abans» que s’iniciï la Fira de la capital, així ho va detallar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, durant la signatura del conveni de cessió d’un terreny al Govern per a la construcció d’un camp d’examen de conduir.

Espai per ubicar les peces / Perquè el material pugui estar present al país un mes abans, «el comú s’ha prestat a facilitar un espai dins del mateix Parc Central» on poder-hi ubicar les peces de la coberta, «perquè es necessita un espai força ampli per poder encabir-hi tot l’envelat», va detallar Marsol. Tanmateix, l’annex del contracte estableix que tot l’envelat haurà d’estar muntat 10 dies abans de la data d’inauguració de l’exposició de la Fira. Fins ara, l’acord detallava que la coberta havia d’estar muntat només dos dies abans.



Amb tot, Marol va assegurar que aquesta nova clàusula «ens permetrà que l’any que ve anem tots una mica més tranquils, tot i que ja vam dir que [l’edició d’enguany de la Fira] es faria sí o sí i amb el model habitual».



La carpa ja ha arribat / El retard en l’arribada d’algunes peces de l’envelat de la Fira ha fet trontollar una mica els terminis d’instal·lació de la coberta que cada any resguarda els cotxes d’exposició de l’esdeveniment.



Tot i això, segons va confirmar ahir Marsol, la carpa que faltava «ja ha arribat». La coberta va arribar al país dilluns a la tarda, «per tant, està tot bé», va afegir la cònsol major. A més, Marsol va destacar que durant el dia d’avui «ja es podrà començar a muntar, per tant, estem en la línia» de temps. «Potser sí que haurem de córrer una mica més», va puntualitzar Marsol, «però al final portem un retràs d’uns dos dies respecte a la facilitació de l’espai a les persones que han de muntar els estands».



En relació als comerciants i entitats que disposen d’estand, Marsol va assegurar que no creu «que hagi de sorgir cap problema. Els estands estan tots avisats i ho tenen tot preparat». Per tant, «la Fira d’Andorra la Vella es farà amb el recinte i format dels darrers anys», va remarcar la cònsol.

Opció de Compra de l’envelat / Fonts properes al comú d’Andorra la Vella destaquen que en una reunió entre els consellers es va parlar de la possibilitat de comprar l’envelat de la Fira. Trobant així una alternativa al lloguer que cada any el comú de la capital paga per obtenir la carpa. Dites fonts també matisen que la compra de l’envelat podria ascendir al milió d’euros, mentre que el lloguer anual és d’uns 50.000 euros.



En relació a dit fet, des de l’oposició comunal, la consellera de PS+I, Lidia Samarra, puntualitza que el propietari de la coberta va posar sobre la taula la possibilitat de vendre l’envelat. Tot i això, «la proposta no es va arribar a parlar seriosament. Tots teníem coses a favor i en contra d’aquesta compra, i que jo recordi, en cap moment es va deixar clar que el comú volgués comprar l’envelat o que l’oposició no ho veiés bé».



D’altra banda, Marsol va remarcar ahir que –per ara– «el comú no s’ha plantejat l’opció de comprar l’envelat en comptes de llogar-lo, perquè aquestes carpes són molt cares». A més, «l’envelat té unes dimensions tant grans que difícilment el comú en podria fer un ús i la inversió és massa important». Perquè també cal tenir present «que l’espai que es necessita per guardar-lo és força gran i que es requereixen especialistes perquè muntin l’envelat», va afegir Marsol.