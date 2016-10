La Margineda acollirà el nou camp d’exàmens de conduir

El Comú d’Andorra la Vella va cedir ahir un terreny de la zona de la Margineda al Govern per construir-hi un camp d’exàmens de construir. Fins ara, l’Executiu disposava d’un camp de dites característiques situat al terreny on actualment s’està edificant la nova Seu de la Justicia, però com a conseqüència de les obres, el camp s’ha hagut de retirar de l’indret i el Govern ha hagut de buscar un altre emplaçament per poder seguir fent els exàmens de conducció.



Segons va detallar ahir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, aquesta és una cessió «gratuïta» i té una validesa de dos anys, «prorrogable d’any en any mentre el Govern utilitzi aquest terreny com un camp d’exàmens». Tot i això, el comú podrà recuperar el terreny quan així ho convingui, sempre i quan «avisi al Govern amb un any d’anel·lació».

Tanmateix, Marsol va destacar que l’Executiu serà l’encarregat de realitzar totes les obres «que s’hagin de fer al terreny, que és d’aproximadament uns 1.817 metres quadrats». A més, Marsol va confirmar que –per ara– «el comú no ha d’utilitzar aquest indret, per tant, entenem que el camp d’exàmens estarà [a la Margineda] per força temps».

Estalvi del Lloguer / D’altra banda, el ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, va detallar que el terreny on fins ara es localitzava el camp d’exàmens «ja s’havia deslliurat fa quatre anys per evitar uns lloguers que ens vam poder estalviar, i ara tocava buscar una nova ubicació». Alcobé també va agrair la col·laboració del comú de la capital i va matisar que encara «no sabem per quan temps serà la nova ubicació del camp, però esperem que en dos mesos ja es pugui utilitzar».

Adequació del terreny / Per fer el nou camp a la zona de la Margineda «només s’han d’adequar els terrenys», segons va indicar el ministre. «Sobretot a nivell d’aplanament, de pavimentació i d’accessos. També es farà una caseta per aixoplugar-se».