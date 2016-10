Enxampat a la duana amb 50.000 euros entre la roba

Els Agents de la Guàrdia Civil de la duana de la Farga de Moles van enxampar dilluns a un ciutadà francès amb més de 50.000 euros de diner negre amagats entre la roba. L’home, de 70 anys, va accedir al recinte duaner pel carril verd (per on passen els conductors que no tenen res a declarar).



Segons va informar la Guàrdia Civil de Lleida, l’actuació va tenir lloc quan els agents efectuaven inspeccions fiscals als vehicles. I en una d’elles, van fer parar a un amb matrícula francesa que procedia d’Andorra. En inspeccionar dit vehicle, i segons informa l’agència EFE, els agents es van trobar que el conductor portava 50.080 euros amagats a l’interior de la roba i en els mitjons.



Un cop verificada la quantitat en les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, els agents van aixecar acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals contra el conductor i van deixar que aquest continués el seu viatge amb 1.000 euros en concepte «mínim de supervivència».