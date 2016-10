Alcobé seguirà al capdavant de la reforma tot i l’oposició dels sindicats

El ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, va assegurar ahir que, mentre estigui «en aquesta cartera», seguirà «treballant» en la reforma de la llei de la Funció Pública.



El ministre va fer aquestes declaracions després que la Plataforma de Funcionaris demanés dilluns la dimissió d’Alcobé al·legant que aquest havia realitzat «pràctiques poc ètiques» exercint de ministre i treballant alhora per a BPA. Alcobé va destacar que té «una relació molt bona» amb els sindicats i que des de fa temps «hi ha hagut una línia de treball inicial per fer la reforma totalment de plena col·laboració».



En aquest sentit, «els hi estic molt agraït i seguirem treballant en plena confiança amb ells». Per tant, «vull tenir [als sindicats] sempre en compte en aquest treball, que és d’equip i molt important», va afegir Alcobé.

Disconformitat dels sindicats / Tot i les paraules de col·laboració del ministre, els sindicats no volen que sigui Alcobé l’encarregat d’encapçalar aquesta reforma, doncs com ja van explicar en un comunicat, «el propi ministre va dir que el projecte està per sobre sempre de les persones i tots som prescindibles». Afegint que cal «demostrar-ho en fets i no en paraules» i «començar la reforma de l’Administració Pública amb bon peu, sense persones relacionades en possibles implicacions de trames d’interessos privats».

No s’ha complert la llei / Els partits de l’oposició consideren que Alcobé no ha complert la Llei del Govern i en conseqüència en demanen la dimissió.



En relació a dites peticions , Alcobé va destacar ahir que respecta les opinions «que hi ha hagut en tots els sentits i jo no puc fer més que seguir treballant». A més, el ministre va recordar que dijous passat ja va realitzar una roda de premsa «que va ser molt explícita i complerta entrant en àmbits personals que potser no tocaven. En tot cas, volia fer un acte de transparència de tots els fets que se’m poguessin relacionar sent ministre amb l’entitat bancària BPA». I «a partir d’aquí, he agafat la decisió que he agafat a nivell del cap de Govern [posant a disposició el seu càrrec], i tot el que havia de dir ho vaig dir».

Remuneració estant BPA / Com ja va indicar durant la roda de premsa de dijous, Alcobé va confirmar ahir que sent ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions va cobrar per uns treballs efectuats a BPA. Afegint que quan «tens una participació en una empresa a nivell de col·laboració per fer una publicació, és obvi que la remuneració ve al final de la col·laboració». Per tant, «és obvi que tot i que [el projecte] s’hagi iniciat abans, la remuneració és posterior a la publicació», va afegir Alcobé.



Amb tot, el ministre va destacar que cadascun «té el seu rol. Jo ho entenc tot. Tothom té la seva feina i jo he explicat el que he fet, i a partir d’aquí, jo he de treballar pel país ,com se m’ha encomanat fins ara». Deixant palès que –per ara– seguirà al capdavant del ministeri. H