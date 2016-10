Notícia SDP i PS insisteixen en què el ministre ha de deixar el càrrec Els dos grups consideren que Alcobé no té legitimitat per seguir al Govern Els consellers del grup mixt. Autor/a: TONY LARA

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i el Partit Socialdemòcrata (PS) van reiterar ahir que el ministre Jordi Alcobé ha de dimitir, després que ell mateix fes públic la setmana passada que va compaginar la feina de ministre amb la d’economista per a BPA durant un any i mig. Les dues forces polítiques van coincidir en destacar que el titular d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions hauria d’haver presentat la seva dimissió «de manera irrevocable» i que, en tot cas, el cap de Govern l’hauria d’haver acceptat.



El conseller general per SDP, Víctor Naudi, va apuntar que «ens sorprèn la defensa a una il·legalitat manifesta» i va insistir en recordar que el ministre va vulnerar l’article 4.5 de la Llei de Govern. Els progressistes consideren que Alcobé no té legitimitat per liderar la reforma de la Funció Pública. Unes declaracions que es van produir 24 hores després que la Plataforma de Funcionaris demanés també la destitució del ministre. «Quina autoritat moral pot tenir per demanar als ciutadans que compleixin la llei, si ell no ho va fer?», es preguntava el secretari d’organització d’SDP, Joan Marc Miralles.



La consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, també va coincidir en destacar que el ministre «ha perdut la legitimitat», per la qual cosa creuen que les reclamacions per part dels sindicats «són legítimes i previsibles».



En aquest sentit, la parlamentària va indicar que precisament els funcionaris tenen una clàusula que els impedeix combinar la seva tasca amb una altra feina. Un criteri que Alcobé no va respectar, motiu que «fa enfadar» el sector.



Tant des del PS com des d’SDP van posar de relleu que el Govern és el primer que ha de complir les lleis. «Si ni els ministres respecten les lleis, ja podem plegar tots», va opinar Gili. Per la seva banda, Naudi va manifestar que «si qui ha de fer complir les lleis, en primera instància, és el Govern, i aquest no ho fa, entrem en una manca de respecte a l’Estat de Dret».